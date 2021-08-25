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25 августа 2021 года 11:24
Россиян раз в 3 года будут информировать о размере будущей пенсии
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Михаил Джапаридзе/ТАСС
25 августа. FINMARKET.RU - С 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) начнет проактивно информировать россиян о предполагаемом размере страховой пенсии по старости, а также о пенсионных накоплениях. Соответствующий порядок утвердил глава Минтруда Антон Котяков. Как пояснил замминистра труда и социальной защиты - статс-секретарь Андрей Пудов, вся информация будет приходить человеку в личный кабинет на портале госуслуг. Те же, кто не использует портал госуслуг, смогут получить такие сведения при личном обращении в территориальный орган ПФР, пишет "Российская газета". "Проактивно уведомления будут приходить раз в 3 года мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет. В уведомлениях будет отражено, каким является размер пенсии по старости исходя из уже накопленных пенсионных прав", - уточнил Пудов. Как сообщает Минтруд, в персональных уведомлениях будут представлены сведения о размере пенсионных накоплений по накопительной части пенсии. "Скоро у россиян появится еще один полезный государственный сервис, который позволит отслеживать и контролировать размер пенсионных накоплений, а также понимать, насколько правильно перечисляются взносы в Пенсионный фонд. Информация о сумме будущей пенсии - это повод спланировать ресурсы для дополнительных накоплений и источников дохода "на старость". Во многих странах мира нормой считается задумываться о жизни на пенсии и составлять соответствующий финансовый план", - подчеркнула профессор Академии труда и социальных отношений доктор экономических наук Наталья Локтюхина.
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Ключевые слова: РФ, Минтруд, население, пенсии, информирование
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