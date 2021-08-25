.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Россиян раз в 3 года будут информировать о размере будущей пенсии
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

25 августа 2021 года 11:24

Россиян раз в 3 года будут информировать о размере будущей пенсии

 0
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Михаил Джапаридзе/ТАСС
25 августа. FINMARKET.RU - С 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) начнет проактивно информировать россиян о предполагаемом размере страховой пенсии по старости, а также о пенсионных накоплениях. Соответствующий порядок утвердил глава Минтруда Антон Котяков.

Как пояснил замминистра труда и социальной защиты - статс-секретарь Андрей Пудов, вся информация будет приходить человеку в личный кабинет на портале госуслуг. Те же, кто не использует портал госуслуг, смогут получить такие сведения при личном обращении в территориальный орган ПФР, пишет "Российская газета".

"Проактивно уведомления будут приходить раз в 3 года мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет. В уведомлениях будет отражено, каким является размер пенсии по старости исходя из уже накопленных пенсионных прав", - уточнил Пудов.

Как сообщает Минтруд, в персональных уведомлениях будут представлены сведения о размере пенсионных накоплений по накопительной части пенсии.

"Скоро у россиян появится еще один полезный государственный сервис, который позволит отслеживать и контролировать размер пенсионных накоплений, а также понимать, насколько правильно перечисляются взносы в Пенсионный фонд. Информация о сумме будущей пенсии - это повод спланировать ресурсы для дополнительных накоплений и источников дохода "на старость". Во многих странах мира нормой считается задумываться о жизни на пенсии и составлять соответствующий финансовый план", - подчеркнула профессор Академии труда и социальных отношений доктор экономических наук Наталья Локтюхина.


Опубликовано Финмаркет
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.