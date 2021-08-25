.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Квартальная чистая прибыль "Атомэнергопрома" по МСФО выросла почти в 4 раза, за I полугодие снизилась на 6,3%
В Казахстане НДПИ для золотодобытчиков может вырасти с 5% до 8%, по России нет ясности - CEO Polymetal
25 августа 2021 года 10:55
За 4 года в РФ изъяли 300 тыс. серых сим-карт
|0
Imago/TACC
25 августа. FINMARKET.RU - В России с 2017 года изъяли около 300 тыс. серых сим-карт, сообщили "Известиям" в Роскомнадзоре. Обелить рынок связи поможет закон, по которому все ИП и юрлица до 30 ноября 2021 года обязаны внести данные о пользователях корпоративных сим-карт в специальный реестр на сайте госуслуг, рассказали в пресс-службе Роскомнадзора. По новому закону операторы связи будут обязаны передавать в систему данные об абонентах, чтобы Роскомнадзор мог проверять достоверность сведений, внесенных в базу оператора. Контролировать сведения в рамках новой системы будет Роскомнадзор, в случае нарушений он же станет блокировать номера, а осуществление организационных и технических полномочий возложено на радиочастотную службу. Каждый год число изымаемых серых сим-карт сокращается, несмотря на возрастающее количество рейдов в места их незаконной продажи. По данным Роскомнадзора, в 2017 году органы изъяли свыше 106,5 тыс. карт, а в 2018-м - более 83,7 тыс., в 2019-м - 56,5 тыс., в 2020-м - 41 тыс. На прошедший период 2021-го приходится порядка 12,3 тыс. штук. Как сообщили в пресс-службе Минцифры, мошенники в основном используют корпоративные сим-карты, зарегистрированные на чужие паспортные данные. В министерстве считают, что новый закон позволит значительно снизить количество таких незаконных симок. Там отметили, что система мониторинга Роскомнадзора создается за счет федерального бюджета, и операторы связи не будут нести расходов по ее введению или подключению к ней. На текущий момент в России находится порядка 11 млн серых сим-карт, сообщил гендиректор информационно- аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Он отметил, что законы для обеления рынка принимались и ранее, например вводился запрет покупки сим-карт без паспорта и в необорудованных местах. Однако их до сих пор можно приобрести на вокзалах и рынках по чужим данным.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.