За 4 года в РФ изъяли 300 тыс. серых сим-карт

25 августа. FINMARKET.RU - В России с 2017 года изъяли около 300 тыс. серых сим-карт, сообщили "Известиям" в Роскомнадзоре.

Обелить рынок связи поможет закон, по которому все ИП и юрлица до 30 ноября 2021 года обязаны внести данные о пользователях корпоративных сим-карт в специальный реестр на сайте госуслуг, рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

По новому закону операторы связи будут обязаны передавать в систему данные об абонентах, чтобы Роскомнадзор мог проверять достоверность сведений, внесенных в базу оператора.

Контролировать сведения в рамках новой системы будет Роскомнадзор, в случае нарушений он же станет блокировать номера, а осуществление организационных и технических полномочий возложено на радиочастотную службу.

Каждый год число изымаемых серых сим-карт сокращается, несмотря на возрастающее количество рейдов в места их незаконной продажи. По данным Роскомнадзора, в 2017 году органы изъяли свыше 106,5 тыс. карт, а в 2018-м - более 83,7 тыс., в 2019-м - 56,5 тыс., в 2020-м - 41 тыс. На прошедший период 2021-го приходится порядка 12,3 тыс. штук.

Как сообщили в пресс-службе Минцифры, мошенники в основном используют корпоративные, зарегистрированные на чужие паспортные данные. В министерстве считают, что новый закон позволит значительно снизить количество таких незаконных симок. Там отметили, что система мониторинга Роскомнадзора создается за счет федерального бюджета, и операторы связи не будут нести расходов по ее введению или подключению к ней.

На текущий момент в России находится порядка 11 млн серых сим-карт, сообщил гендиректор информационно- аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Он отметил, что законы для обеления рынка принимались и ранее, например вводился запрет покупки сим-карт без паспорта и в необорудованных местах. Однако их до сих пор можно приобрести на вокзалах и рынках по чужим данным.