НПФ получили квалификационные требования к сотрудникам

25 августа. FINMARKET.RU - Накануне вступления в силу приказа Минтруда об утверждении профстандарта специалиста негосударственного пенсионного фонда (НПФ) совет по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР) направил в пенсионные саморегулируемые организации (СРО) проект-приложение к приказу с наименованиями квалификаций и требования к ним, на соответствие которым будет проводиться экзамен.

Приказ Минтруда об утверждении профстандарта специалистаначинает действовать с 1 сентября и до 2027 года, пишет "Коммерсант"

Согласно приложению к приказу, отправленному СПКФР в пенсионные СРО, вводится четыре квалификации сотрудников для НПФ:

специалист по осуществлению клиентского сервиса,

специалист по учету обязательств,

специалист по обеспечению операционно-учетной деятельности,

руководитель НПФ.

Для них предусмотрен трехлетний срок действия свидетельства о квалификации. Для прохождения экзамена по соответствующей квалификации необходимо соответствующее образование.

Однако пока не ясно, как будут проходить экзамены. Как говорит один из членов совместной рабочей группы пенсионных СРО по разработке профстандартов, впоследствии должен быть создан центр, который займется аттестацией, в нем должны быть собраны аккредитованные специалисты, составлены соответствующие экзаменационные вопросы, сформирована система прохождения обучения. "Когда этот механизм заработает, вопрос получения работниками НПФ соответствующих свидетельств будет налажен", - отмечает он.

По словам президента НАПФ Сергея Белякова, НПФ активно учувствуют в разработке квалификационных требований и оценочных средств.