- специалист по осуществлению клиентского сервиса,
- специалист по учету обязательств,
- специалист по обеспечению операционно-учетной деятельности,
- руководитель НПФ.
.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Квартальная чистая прибыль "Атомэнергопрома" по МСФО выросла почти в 4 раза, за I полугодие снизилась на 6,3%
В Казахстане НДПИ для золотодобытчиков может вырасти с 5% до 8%, по России нет ясности - CEO Polymetal
25 августа 2021 года 09:20
НПФ получили квалификационные требования к сотрудникам
|0
YAY/TACC
25 августа. FINMARKET.RU - Накануне вступления в силу приказа Минтруда об утверждении профстандарта специалиста негосударственного пенсионного фонда (НПФ) совет по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР) направил в пенсионные саморегулируемые организации (СРО) проект-приложение к приказу с наименованиями квалификаций и требования к ним, на соответствие которым будет проводиться экзамен. Приказ Минтруда об утверждении профстандарта специалиста НПФ начинает действовать с 1 сентября и до 2027 года, пишет "Коммерсант". Согласно приложению к приказу, отправленному СПКФР в пенсионные СРО, вводится четыре квалификации сотрудников для НПФ:
.
Ключевые слова: РФ, НПФ, сотрудники, квалификация, стандарты
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.