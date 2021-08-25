На ипотеку для покупки энергоэффективного жилья предлагают давать скидки

25 августа. FINMARKET.RU - В России предложили даватьна ипотеку для покупки энергоэффективного жилья классом не ниже В ("высокий"), а также ограничить использование льготных программ кредитования на новостройки более низкого класса. С предложениями в Минстрой обратился ОНФ

Для граждан, покупающих энергоэффективное жилье классом не ниже В ("высокий") предложено снизить ипотечную ставку примерно на 1 п. п. , пишут "Известия"

По данным замруководителя исполкома ОНФ Арсения Беленького, из введенных в 2019 году многоквартирных домов около 8 тыс. (51%) имеют неопределенный класс энергетической эффективности. 1,4% относятся к классу А++ ("близкий к нулевому"), 4,2% - А+ ("высочайший"), 6% - А ("очень высокий"), 22,4% - В ("высокий"), 11,2% - С ("повышенный"). 4% имеют класс ниже С: 3,6% - D ("нормальный"), 0,2% - Е ("пониженный"), 0,1% - F ("низкий"), 0,06% - G ("очень низкий").

"Сегодня застройщики во многом руководствуются довольно простым принципом: если покупатель не заостряет внимания на классе энергоэффективности, то зачем предпринимать дополнительные меры по ее повышению, особенно если речь идет о жилье стандарт-класса, а не комфорт и бизнес", - сказал эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Николай Алексеенко.

Класс энергетической эффективности здания показывает, насколько рационально расходуются ресурсы при обслуживании объекта, много ли он использует тепла и электричества. Чем выше класс энергоэффективности, тем жилье комфортней, отметил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

Кроме того,класса А+ потребляют на 60% меньше энергии, чем класса D, а здания класса G - на 50% больше, чем дома класса D, добавил управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский.

"Энергоэффективность жилья становится важной для населения и экономики страны уже после его продажи. Народный фронт считает, что государству необходимо внедрить понятные и простые механизмы, чтобы и покупатели, и строители стали заинтересованы выбирать энергоэффективные проекты", - сказал Беленький.

По его словам, это скажется как на суммах расходов на ЖКХ для потребителей, так и на потреблении газа и угля - прозрачные льготы по ипотеке в будущем позволят сэкономить всей экономике страны. Более того, благодаря снижению потребления энергии домами уменьшатся и выбросы вредных веществ в атмосферу, что приведет к улучшению экологической ситуации, добавила член межведомственной рабочей группы при Минэкономразвития по взаимодействию с субъектамипо вопросам повышения энергоэффективности Мария Степанова.