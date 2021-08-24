Безработица в России снижается, но надо помочь найти работу каждому - президент

24 августа. FINMARKET.RU - Президент России Владимир Путин заявил о продолжении тенденции к снижению в стране безработицы, однако подчеркнул, что успехи не должны снижать интенсивности усилий государства по помощи в трудоустройстве - в том числе молодым специалистам и людям с ограниченными возможностями.

"Сейчас уровень безработицы в России около 5%, и она продолжает снижаться, но для конкретного человека, который не может найти работу, обеспечить семью, - все эти уровни, тенденции не имеют никакого значения. Поэтому важно найти решение для каждого, кто потерял заработок и не может трудоустроиться", - сказал Путин на съезде "Единой России" во вторник.

Он отметил, что уже есть поручение подготовить специальную программу поддержки молодых специалистов, и попросил членов партии подключиться к этой работе. Кроме того, по словам президента, нужна также программа поддержки занятости для людей с ограниченными возможностями по здоровью.

"Надо создать условия, чтобы они могли трудиться, получать постоянный доход. Здесь важно учесть все вопросы - от обучения и повышения квалификации до открытия специализированных рабочих мест", - сказал глава государства.

Президент также в очередной раз заявил о недопустимости требовать от граждан пройти вакцинацию от коронавируса под угрозой потери работы, необходимо разъяснять и убеждать в том, что это необходимо.

"По сути, главное оружие против распространения вируса - это, ничего нового здесь не скажешь. Я вновь подчеркну - никого принуждать здесь, конечно, не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу, надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку, настойчиво, уважительно, хочу это подчеркнуть, уважительно к людям", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что необходимо "убеждать в необходимости это сделать, разъяснять, насколько важно сделать прививку для того, чтобы сохранить собственную жизнь, здоровье, защитить своих близких, показывать, что вакцина действительно работает, снижает риски осложнений".

Как отметил президент, в России по праву гордятся медицинскими работниками, которые трудятся "напряженно, самоотверженно, без всякого преувеличения, не жалея себя, обеспечивают плановую медицинскую помощь и спасают людей".