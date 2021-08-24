Коллекторам долги собирать стало легче

24 августа. FINMARKET.RU - По итогам первого полугодия на взыскание коллекторам по агентской схеме было передано 311 млрд руб. долгов. Это на 14% больше, чем годом ранее. Выросла также и эффективность взыскания, хотя и не по всем категориям долгов, пишет "Коммерсантъ", ознакомившийся с данными "Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА).

В квартальном сравнении рост составил также примерно 14%: 166 млрд руб. во втором квартале против 145 млрд руб. в первом квартале текущего года.

При этом, пишет "Ъ", долги собирать стало легче. Так, среднемесячная эффективность взыскания по банковскому агентскому портфелю (со сроками просрочки свыше 30 дней) за отчетный период составила 18% (+2,2 процентного пункта в годовом сравнении). Лучше всего за шесть месяцев года взыскивались просроченные долги по обеспеченным кредитам. Так, за полугодие эффективность взыскания по автокредитам составила 35%, по ипотеке — 30%. Самая низкая эффективность взыскания зафиксирована в сегменте кредитных карт — 6%, следует из данных НАПКА.