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24 августа 2021 года 09:34

Мошенникам может грозит уголовное наказание за подмену телефонных номеров

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Yay/ТАСС
Yay/ТАСС
24 августа. FINMARKET.RU - За организацию сервисов по подмене номеров, которые стали одним из основных инструментов мошенников при хищении средств клиентов с банковских карт, предложили ввести уголовное наказание, пишет "Коммерсантъ", ознакомившийся с письмом "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) главе Минцифры Максуту Шадаеву от 23 августа. В документе также идет речь о необходимости обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без санкции суда. В Минцифры пока не получили письмо от ОНФ, но отметили, что сейчас "в разной степени готовности" находятся три концепции системы для борьбы со звонками с подменных номеров.

По оценкам банкиров, приводимой "Ъ, телефонные мошенники крадут у россиян 3,5–5 млрд руб. в месяц, и о необходимости усиления ответственности за такие действия говорили в том числе в ЦБ. Но эксперты не уверены, что угроза уголовной ответственности сама по себе серьезно продвинет решение проблемы.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  мошенники.наказание

 
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