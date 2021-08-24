Мошенникам может грозит уголовное наказание за подмену телефонных номеров

24 августа. FINMARKET.RU - За организацию сервисов по подмене номеров, которые стали одним из основных инструментов мошенников при хищении средств клиентов с банковских карт, предложили ввести уголовное наказание, пишет "Коммерсантъ", ознакомившийся с письмом "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) главе Минцифры Максуту Шадаеву от 23 августа. В документе также идет речь о необходимости обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без санкции суда. В Минцифры пока не получили письмо от ОНФ, но отметили, что сейчас "в разной степени готовности" находятся три концепции системы для борьбы со звонками с подменных номеров.

По оценкам банкиров, приводимой "Ъ, телефонные мошенники крадут у россиян 3,5–5 млрд руб. в месяц, и о необходимости усиления ответственности за такие действия говорили в том числе в ЦБ. Но эксперты не уверены, что угроза уголовной ответственности сама по себе серьезно продвинет решение проблемы.