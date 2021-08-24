Инвестиции в учебу не всегда равны экономическому росту

24 августа. FINMARKET.RU - Расходы навлияют на. Однако, окупятся ли эти вложения и приведут ли они к экономическому росту, будет зависеть от уровня развития государства и инвестирования в правильные ступени образования, следует из результатов анализа экономических показателей почти сотни стран, проведенного Высшей школы экономики (ВШЭ), на которые ссылаются "Ведомости".

Экономисты ВШЭ изучали две группы стран: входящих и не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Группа членов ОЭСР, состоящая из 32 государств, в числе которых США, Великобритания, Германия, Япония, – это так называемый клуб богатых стран. Вторая группа – это 59 развивающихся стран с относительно низкими доходами. Среди них – Россия, Аргентина, Индия.

Доля госрасходов на образование в странах – членах ОЭСР за анализируемые 24 года составляла в среднем 5,3%, а в группе стран, не входящих в ОЭСР, – 3,9%. В России этот показатель достаточно низкий даже по сравнению с небогатыми странами: с 1995 по 2018 г. – 3,6%.

Экономисты применили математические модели, чтобы проверить, насколько сильно ВВП страны зависит от расходов на образование. Расчеты показали, что для членов ОЭСР есть положительная связь между ВВП и затратами на все ступени образования. Наиболее сильна она в долгосрочной перспективе (5–10 лет) для расходов на среднее и профессиональное образование. Наименьший эффект для этой группы стран дают расходы на начальное образование. Оно уже есть почти у всех граждан, поэтому и отдача невелика – современные рынки труда требуют более сложных знаний и навыков.

В группе развивающихся стран связь между ВВП и затратами на образование в краткосрочной перспективе оказалась практически незаметна. Положительный отсроченный эффект, напротив, был только в случае расходов на начальное образование. Тогда как большие вложения в среднее и профессиональное образование не оправдывали себя и способствовали замедлению роста ВВП: люди получали высшее образование, но не находили соответствующих ему рабочих мест. В результате специалисты уезжали в более развитые страны, а расходы на обучение не приводили к росту экономики, пояснили исследователи.

Сейчас более 60% российских выпускников 9-х классов поступают в колледжи и техникумы, сказали "Ведомостям" в пресс-службе Минпросвещения. Министерство планирует увязать образовательные программы с запросами региональных рынков труда и отраслевых предприятий с помощью программы "Профессионалитет", которая начнется 1 сентября 2022 г. и на первом этапе охватит 150 000 студентов.

В отличие от США, где на национальном уровне формируется прогноз спроса на профессии на рынке труда на 10–15 лет, в России целенаправленно такая работа не ведется, отмечают эксперты.

Сопредседатель профсоюзной организации "Университетская солидарность" Павел Кудюкин считает, что студенты вузов будут сталкиваться с проблемой нехватки подходящих рабочих мест.