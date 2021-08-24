Россияне совершенствуют свои инвестнавыки

24 августа. FINMARKET.RU - На фоне снижения ставок по банковским вкладам россияне начали искать новые способы инвестирования. Одним из них стал краудфандинг, рассказали "Российской газете" в пресс-службе Банка России. В первом полугодии 2021 года объем рынка народного финансирования составил 55% от показателя за весь 2020 год. Эксперты отмечают, что краудфандинг для России - все же пока экзотика, хотя и быстро растет, а вкладываться таким образом имеет смысл при свободном капитале в несколько миллионов рублей.

Так, по данным Банка России, объем рынка краудфандинга составил более 7 млрд рублей по итогам 2020 года, а в первом полугодии 2021 года - 3,9 млрд рублей.

Краудфандинг дословно переводится как "финансирование толпой". В России и мире это коллективный сбор денег. Автор создает проект на крауд-платформе в интернете, определяет срок его реализации и сумму, которую необходимо собрать. Инвестор вкладывает в проект деньги, получая взамен либо часть будущей прибыли проекта, либо внесенные средства в полном размере. Некоторые проекты предусматривают также и безвозмездное пожертвование.

ЦБ выделяет четыре вида краудфандинга: p2p-кредитование (инвестор и заемщик - граждане), p2b (инвестор - физлицо, заемщик - компания), b2b (в проекте участвуют юрлица) и rewards-краудфандинг (деньги привлекаются за нефинансовое вознаграждение - например, за условные толстовки). В России работает 26 крауд-платформ (например, Planeta.ru, Boomstarter, Поток, Город денег), все они есть в реестре Банка России.

"Первый шаг от вкладов к более высокой доходности - это классическиена фондовом рынке ", - говорит инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. А краудфандинг, по его словам, может стать третьей ступенькой в этой инвестиционной лестнице, но при условии, что у инвестора сформировался немалый капитал - как минимум несколько миллионов рублей.