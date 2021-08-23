Выдачи займов не вернутся к докризисному уровню

23 августа. FINMARKET.RU - По итогам 2-го квартала доля одобренных микрофинансовыми организациями (МФО )заявок на получение микрозаймов составила 20%. Об этом свидетельствует рейтинг, подготовленный Национальным рейтинговым агентством (НРА), пишет "Коммерсант" . Этот показатель выше уровня 2020 года (тогда одобрялась только каждая шестая-седьмая заявка), но существенно ниже показателей допандемийного 2019 года, тогда одобрялось порядка трети заявок.

И восстановления докризисного уровня одобрения не стоит ожидать в ближайшее время, подчеркивают авторы исследования. По итогам года доля одобрений вырастет максимум до 25%, согласен гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков.

Ужесточение требований к заемщикам и снижение выдач позволили сектору избежать роста просроченной задолженности и даже продемонстрировать ее снижение.

Так, уровень долгов с просрочкой более 30 дней по итогам 2-го квартала составил 33,2%, что на 0,6 процентного пункта ниже аналогичного показателя по итогам 1-го квартала и на 5,3 процентного пункта ниже пикового значения 2-го квартала 2020 года (38,4%).

Однако, как отмечают эксперты НРА, на фоне кризиса ужесточились и регуляторныек МФО, в частности по капиталу. Сейчас в реестре ЦБ состоят 1,3 тыс. МФО. В 2020 году из него были исключены почти 400 компаний. За прошедшие месяцы 2021 года - уже больше 150.

Микрофинансисты возвращаться к допандемийным принципам работы не намерены. В текущих экономических и эпидемиологических условиях пересмотр скоринговой политики в сторону ослабления требований к платежеспособности клиентов маловероятен, уверена управляющий директор компании "Лайм-Займ" Олеся Киселева. Как отмечает директор СРО "МиР" Елена Стратьева, очевиден риск роста объемов нелегального кредитования, особенно в регионах с низким уровнем присутствия финансовых институтов.