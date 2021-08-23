Объем выдач ипотеки в этом году может превысить прошлогодние показатели

23 августа. FINMARKET.RU - Объем выдач ипотечных кредитов в 2021 году может составить до 4,5 трлн рублей против 4,4 трлн рублей в 2020 году, говорится в аналитической записке агентства "Эксперт РА".

Сдерживать, по прогнозам, будет реализовавшийся с опережением в 2020 году и первой половине 2021 года спрос, в том числе исчерпание его инвестиционной составляющей, снижение базы новых платежеспособных заемщиков в связи с сокращением реальных доходов населения, а также повышение ставок по рыночным программам на фоне ужесточения денежно-кредитной политики.

Эксперты агентства считают, что повышение с 1 августа 2021 года коэффициентов риска по ипотечным ссудам с первоначальным взносом от 15% до 20% существенного влияния на динамику рынка не окажет. Темп роста цен на жилье может замедлиться. Средние ставки на вторичном рынке могут вырасти на 0,5-1 п.п. и приблизиться к 9%, на первичном рынке средние ставки будут повышаться медленнее из-за наличия льготных программ.

Однако снижение ставок не приводит к улучшению условий ипотеки - растущая стоимость жилья вынуждает заемщиков брать больший по размеру ипотечный кредит с большим первым взносом, чтобы обеспечить требуемые банками 10-15% от стоимости квартиры.

В записке отмечается, что увеличение спроса на первичное жилье в сочетании с повышением стоимости стройматериалов на фоне роста валютных курсов и ускорения инфляции создало скачок цен на первичное жилье.

По данным агентства, средний срок ипотечного кредита в мае 2021 года превысил 20 лет, хотя этот показатель всего полтора года назад составлял около 18 лет, а вместе с увеличением сроков растет и переплата по кредиту.

Средний ипотечный платеж в июне 2021 года увеличился на 28% по сравнению с июнем 2020 года, который стал первым месяцем после снятия карантинных ограничений и началом активной работы банковского сектора по льготной госпрограмме. Более того, средний платеж по ипотеке в июне 2021 года на 4% выше, чем в марте 2020 года до запуска госпрограммы.

Согласно прогнозу агентства, высокие темпы роста в 1-м полугодии 2021 года позволят ипотечному рынку незначительно превысить показатели 2020 года.