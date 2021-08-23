В СБП появилась возможность вернуть ошибочный платеж

23 августа. FINMARKET.RU - В системе быстрых платежей появился аналог чарджбэка - механизма взаимодействия между банками, позволяющего вернуть ошибочный или мошеннический перевод. Диспутный механизм в системе быстрых платежей, запущенный в августе 2021 года, дает возможность банкам взаимодействовать между собой согласно стандартным процедурам урегулирования споров по операциям клиентов в, заявили "Известиям" в ЦБ. Там добавили, что технология также позволит сократить сроки рассмотрения таких споров. Сейчас к опытно-промышленной эксплуатации сервиса подключились более 130 кредитных организаций, заявили в Национальной системе платежных карт (НСПК - клиринговый центр СБП).

"Новый механизм предоставляет банкам-участникам удобный канал коммуникации, в котором они могут напрямую адресовать запрос второму участнику совершенной в СБП операции и оперативно получить обратную связь для урегулирования возникшей спорной ситуации. Процесс выстраивается по аналогии с диспутной моделью платежной системы "Мир", что обеспечивает решение возможных спорных ситуаций в кратчайшие сроки, значительно оперативнее, чем в других платежных системах, к чему уже привыкли как банки-участники, так и держатели карт "Мир" и пользователи СБП", - пояснили в НСПК.

Чарджбэк по картам достаточно часто используется в России: его популярность выросла благодаря тому, что в ряде банков использовать этот механизм стало очень удобно в мобильных приложениях, рассказала руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. По ее ожиданиям, клиенты СБП также захотят использовать диспутный процесс по аналогии с карточным чарджбэком. Поэтому, если он не будет реализован так же удобно, как в международных платежных системах, то это будет минусом СБП.