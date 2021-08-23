В РФ могут ввести штрафы за нарушения в сфере климатического регулирования

23 августа. FINMARKET.RU - Минэкономразвития разработало систему штрафов для крупнейших эмитентов выбросов парниковых газов - так называемых регулируемых организаций, которые подпадут под новое климатическое законодательство. Согласно поправкам в КоАП, подготовленным министерством, предлагается штрафовать бизнес за непредоставление или нарушение порядка подачи отчетности о выбросах парниковых газов, за искажение информации в документах, пишут "Ведомости" . Согласно исследованию АНО "Центр экологических инвестиций", среди основных источников выбросов - промышленное и сельскохозяйственное производство.

Предполагается, что система штрафов будет двухступенчатой, т. е. за повторное нарушение сумма штрафов удваивается. Согласно проекту поправок, за первое нарушение должностные лица заплатят от 50 000 до 75 000 руб., индивидуальные предприниматели - от 100 000 до 250 000 руб., юридические лица - от 100 000 до 500 000 руб.

Максимальная сумма штрафа за повторное нарушение составит 150 000 руб. для должностных лиц, 500 000 руб. - для индивидуальных предпринимателей и 1 млн руб. - для юрлиц.

Согласно законопроекту Минэкономразвития, предполагается, что система штрафов будет действовать с момента, когда организации начнут представлять отчетность: для эмитентов выбросов CO2 с массой более 150 000 т - с 2023 г., для эмитентов выбросов CO2 с массой более 50 000 т - с 2025 г.

Представитель Минэкономразвития подтвердил "Ведомостям", что министерство подготовило такой законопроект и планирует вынести его на общественное обсуждение. "Административное наказание должно простимулировать бизнес более ответственно подходить к исполнению закона. Поскольку под его требования подпадают прежде всего крупные хозяйствующие субъекты, сумма штрафа не должна быть для них "незаметной", - пояснил он. По его словам, аналогичная практика уже предусмотрена в кодексе для других сфер законодательства.