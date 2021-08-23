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23 августа 2021 года 09:45
ФАС отрегулирует магазинам цены на базовые продукты питания
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Александр Рюмин/ТАСС
23 августа. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и крупнейшие торговые сети близки к завершению спора относительно наценок в рознице. Торговые сети будут предоставлять ФАС информацию о закупочных и полочных ценах на ряд продуктов для анализа наценок. Вопрос обсуждался на совещании в ФАС 19 августа, рассказали "Коммерсанту" источники на рынке. По их словам, мониторинг затронет 24 наименования социально значимых продуктов (мясо, рыба, молоко, яйца, крупы, соль, чай, хлеб и др.), а также свеклу. ФАС также предлагает сетям установить диапазон "справедливых" наценок на эти продукты, добавляет источник "Ъ". По словам источников, ФАС действует в рамках поручения президента РФ Владимира Путина о представлении квартальной отчетности по ценам на продукты. ФАС становится уже третьим субъектом, который собирает данные по ценам: помимо Росстата сети регулярно отправляют информацию о динамике в Минпромторг, говорит собеседник "Ъ". По его словам, исходя из текста поручения, мониторинг планировался по всей цепочке, но пока известно только о проверках в торговых сетях. Исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков говорит, что ассоциация положительно относится к повышению прозрачности рынка и ценообразования в том числе. Но, подчеркивает он, вопрос наценки не так прост. По его словам, также непонятно, решит ли этот подход проблему высоких цен на продукты для населения. Альтернативой может быть выстраивание добросовестных правил игры на рынке, считают в "Руспродсоюзе". Это длинные договоры поставки с расписанным и согласованным планом заказов, возможность оперативного изменения цен при объективных причинах, полное искоренение оплаты за введение товара в сеть, отмена псевдоштрафов, перечисляет Востриков.
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