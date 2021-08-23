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23 августа 2021 года 08:05
Путин: соцвыплаты россиян должны быть защищены от любых списаний за долги
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Михаил Метцель/ТАСС
23 августа. FINMARKET.RU - Социальные выплаты россиян должны быть защищены от любых списаний за долги, в том числе автоматических при погашении кредитов, а взысканные средства должны быть возвращены, заявил вчера президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями партии "Единая Россия". "По поводу автоматического списания со счетов граждан средств, которые они получают от государства в сфере социальных выплат, особенно связанных с подготовкой к школе и других, которые должны быть защищены. Они как бы формально защищены, но, если финансовые учреждения их списывают в автоматическом режиме, нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули", - сказал Путин. По словам президента, ранее принятое решение о защите социальных выплат россиян от списания за долги было исполнено "недостаточно эффективно", и в данном вопросе необходимо "отрегулировать юридическую технику". "Когда Дума соберется, подумайте о принятии нормативного акта, я с правительством переговорю. Если мы говорим о том, что это деньги защищенные, так их надо реально защитить", - отметил Путин. Ранее в ходе встречи замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина сообщила, что многие российские семьи используют единовременные выплаты на детей, предназначенные для подготовки школьников к началу учебного года, для погашения как ипотечных, так и потребительских кредитов. "В правилах выплаты напрямую предусмотрено, что эти средства не могут быть взысканы в рамках исполнительного производства. Как выяснилось, если человек самостоятельно, без всякой задолженности, погашает банковский кредит, такой защиты этих средств не происходит (...) при подписании кредитного договора, как правило, у банков есть условие, на основании которого человек дает право банку самостоятельно списывать ежемесячно в пользу погашения кредита какую-то сумму денег с персонального счета гражданина", - сказала Баталина. По ее словам, министерство уже обратилось в банки для решения этой проблемы, и в большинстве случаев они возвращают эти средства на счет при получении соответствующего запроса от клиента, однако "проблема системная, и она касается не только школьной выплаты, но в принципе всех социальных выплат". "Поэтому сейчас мы в "Единой России" вместе с Центральным Банком прорабатываем необходимые изменения в законодательство о потребительском кредите для того, чтобы такую ситуацию исключить и в рамках погашения кредитов тоже социальные выплаты защитить", - отметила Баталина.
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