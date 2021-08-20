Услуги хакеров подешевели

20 августа. FINMARKET.RU - Средняя цена доступа к взломанной компании в Сети достигла $5400. О том, почему эксперты фиксируют снижение стоимости услуг хакеров, пишут "Известия".

Средняя стоимость доступа к взломанной компании на хакерских биржах составляет $5,4 тыс., показало исследование специалистов по информационной безопасности из израильской компании Kela, на которое ссылается газета. Аналитики изучили порядка 1 тыс. объявлений в даркнете. Большая часть лотов — доступы к сетям американских, французских, английских, австралийских и канадских компаний. При этом в топ-10 не попали ни Россия, ни страны СНГ. Эксперты объяснили это тем, что исследователи, скорее всего, собирали статистику по русскоязычным хакерским форумам, которые входят в число старейших теневых "маркетплейсов". А на них не принято публиковать объявления с доступами к местным компаниям.

В Kela отметили, что ценообразование зависит от выручки взломанной компании: этот показатель определяет и номинал выкупа, который могут запросить. Поэтому доступы к небольшим фирмам стоят $100–200, а самые дорогие лоты — в тысячи раз больше. Самый высокий ценник, который встретился экспертам, был равен 12 биткоинам (примерно $540 тыс. по курсу на 18 августа). Столько брокеры просили за доступ к неназванной австралийской компании с годовым доходом $500 млн. Второй по дороговизне доступ стоил 5 биткоинов (примерно $225 тыс.). За эту сумму продавался аккаунт в системе удаленного доступа к рабочему столу ConnectWise Control из сети одной из американских IT-компаний. Тройку самых дорогих доступов замкнул лот за $100 тыс., обещавший проход в сеть некоего правительственного ведомства Мексики.

По данным российской компании Bi.Zone, данные которой также приводят "Известия", доступы стоят от $100 до $20 тыс. Специалисты фирмы проанализировали более 1,5 тыс. объявлений.

В среднем доступ в Сети продают за $4,6 тыс., дала свою оценку аналитик Positive Technologies Яна Юракова. По ее словам, цена снижается: на черном рынке больше брокеров, многие из которых, вероятнее всего, в силу неопытности предлагают дешевые лоты и тем самым влияют на статистику.