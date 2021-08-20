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20 августа 2021 года 08:52

Пенсии не угнались за зарплатами

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Кирилл Кухмарь/ТАСС
Кирилл Кухмарь/ТАСС
20 августа. FINMARKET.RU - По итогам 2020 года в РФ снизился коэффициент замещения зарплаты страховой пенсией. Доля пенсионеров, чья пенсия соответствует рекомендациям Международной организации труда (не менее 40% утраченного заработка), за последний год сократилась на 1,8% и по итогам 2020 года составила 10 млн человек, или примерно четверть от тех, кому она назначена, пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на отчет ведомства об исполнении бюджета Пенсионного фонда России (ПФР). В прошлом году этот показатель составил только 29,4% против 29,6% в 2019 году и 30% в 2018 году, отмечает Счетная палата. Средняя зарплата по итогам 2020 года составила 51 тыс. руб., средняя страховая пенсия — 15 тыс. руб. В общей численности пенсионеров, которые вышли на пенсию в 2020 году (780,87 тыс. человек), коэффициент замещения 40% и выше сложился у 678,98 тыс. человек (87%).


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  пенсии

 
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