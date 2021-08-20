Полная стоимость кредита: недобросовестные практики

20 августа. FINMARKET.RU - Хотя ЦБ борется с недобросовестными практиками, кредиторы продолжают пользоваться невнимательностью граждан и пробелами в законе и завышать итоговую стоимость кредита для заемщика. Проект Общероссийского народного фронта "За права заемщиков" направил письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, где описал существующую проблему с полной стоимостью кредита и предложил регулятору способы ее решения, сообщают "Ведомости".

Понятие полной стоимости кредита (ПСК) отражает все затраты на обслуживание кредита, выраженные в процентах и включающие в себя сами проценты за пользование кредитом, а также различные комиссии и другие расходы.указывается и рассчитывается один раз на момент заключения договора.обязаны в каждом договоре в верхнем правом углу страницы напечатать две рамки со значениями ПСК – в процентах и в деньгах. В 2013 г. у ПСК появилось предельно допустимое значение, его ежеквартально считает и публикует ЦБ.

Впрочем, банки нашли способы, как, не нарушив закон, увеличить ПСК. В письме Набиуллиной проект ОНФ "За права заемщика" описал четыре спорные практики банков, пишут "Ведомости".

заемщик приходит за кредитом наличными, ПСК по которым ниже, но в итоге ему предлагают оформить кредитную карту с более высокой стоимостью кредита.– установить зависимость ставки по кредиту от получения дополнительной услуги, не связанной со страховкой. Например, консультационные и юридические услуги.

Банки используют и. Заемщик обращается за кредитом наличными, но для получения наименьшей ставки банк требует израсходовать сумму займа в безналичной форме. При этом в расчете ПСК банк исходит из того, что заемщик выполняет условия для низкой ставки на протяжении всего срока кредита. Иными словами, если заемщик хоть раз снимет наличные, ставка по кредиту вырастет, а итоговое значение стоимости кредита окажется выше.

касается случаев, когда банк одновременно с кредитным договором заключает дополнительное соглашение на повышение ставки. В этом случае ПСК считается по более низкой ставке кредита, а заемщик не обращает внимания на дополнительные условия.

Правовая неопределенность открывает дорогу недобросовестным практикам отдельных кредиторов, намеренно не включающих в расчет ПСК стоимость допуслуг, оплата которых формально не соответствует отдельным требованиям закона, признает проблему представитель Банка России, таким образом они обходят требования о предельном значении ПСК. По словам собеседника "Ведомостей", положения закона о потребительском кредите не всегда позволяют правильно квалифицировать платежи заемщика за дополнительные услуги для расчета ПСК.

Учитывая выявляемые недобросовестные практики, Банк России видит необходимость совершенствовать порядок расчета ПСК для их исключения и повышения информированности граждан о реальных расходах на кредит, говорит представитель регулятора. Соответствующий законопроект сначала был запланирован к обсуждению в весеннюю сессию Госдумы: работа над ним началась, и в ЦБ надеются, что осенью законодатели ее завершат, – для регулятора вопрос является приоритетным.

Бороться с выявленными недобросовестными практиками в ОНФ предлагают путем внесения поправок в закон о потребительском кредите или изменений в акты ЦБ.

Опрошенные "Ведомостями" эксперты скептически оценивают эффективность мер. Вся проблема в низком уровне финансовой грамотности.