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20 августа 2021 года 08:29
Полная стоимость кредита: недобросовестные практики
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
20 августа. FINMARKET.RU - Хотя ЦБ борется с недобросовестными практиками, кредиторы продолжают пользоваться невнимательностью граждан и пробелами в законе и завышать итоговую стоимость кредита для заемщика. Проект Общероссийского народного фронта "За права заемщиков" направил письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, где описал существующую проблему с полной стоимостью кредита и предложил регулятору способы ее решения, сообщают "Ведомости". Понятие полной стоимости кредита (ПСК) отражает все затраты на обслуживание кредита, выраженные в процентах и включающие в себя сами проценты за пользование кредитом, а также различные комиссии и другие расходы. ПСК указывается и рассчитывается один раз на момент заключения договора. Банки обязаны в каждом договоре в верхнем правом углу страницы напечатать две рамки со значениями ПСК – в процентах и в деньгах. В 2013 г. у ПСК появилось предельно допустимое значение, его ежеквартально считает и публикует ЦБ. Впрочем, банки нашли способы, как, не нарушив закон, увеличить ПСК. В письме Набиуллиной проект ОНФ "За права заемщика" описал четыре спорные практики банков, пишут "Ведомости". В первом случае заемщик приходит за кредитом наличными, ПСК по которым ниже, но в итоге ему предлагают оформить кредитную карту с более высокой стоимостью кредита. Второй распространенный способ – установить зависимость ставки по кредиту от получения дополнительной услуги, не связанной со страховкой. Например, консультационные и юридические услуги. Банки используют и механизм "лестничных" ставок. Заемщик обращается за кредитом наличными, но для получения наименьшей ставки банк требует израсходовать сумму займа в безналичной форме. При этом в расчете ПСК банк исходит из того, что заемщик выполняет условия для низкой ставки на протяжении всего срока кредита. Иными словами, если заемщик хоть раз снимет наличные, ставка по кредиту вырастет, а итоговое значение стоимости кредита окажется выше. Четвертый способ касается случаев, когда банк одновременно с кредитным договором заключает дополнительное соглашение на повышение ставки. В этом случае ПСК считается по более низкой ставке кредита, а заемщик не обращает внимания на дополнительные условия. Правовая неопределенность открывает дорогу недобросовестным практикам отдельных кредиторов, намеренно не включающих в расчет ПСК стоимость допуслуг, оплата которых формально не соответствует отдельным требованиям закона, признает проблему представитель Банка России, таким образом они обходят требования о предельном значении ПСК. По словам собеседника "Ведомостей", положения закона о потребительском кредите не всегда позволяют правильно квалифицировать платежи заемщика за дополнительные услуги для расчета ПСК. Учитывая выявляемые недобросовестные практики, Банк России видит необходимость совершенствовать порядок расчета ПСК для их исключения и повышения информированности граждан о реальных расходах на кредит, говорит представитель регулятора. Соответствующий законопроект сначала был запланирован к обсуждению в весеннюю сессию Госдумы: работа над ним началась, и в ЦБ надеются, что осенью законодатели ее завершат, – для регулятора вопрос является приоритетным. Бороться с выявленными недобросовестными практиками в ОНФ предлагают путем внесения поправок в закон о потребительском кредите или изменений в акты ЦБ. Опрошенные "Ведомостями" эксперты скептически оценивают эффективность мер. Вся проблема в низком уровне финансовой грамотности.
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Istina 20.08.2021
Займитесь репутацией на рынке оказания платных услуг гражданам. Репутацией институтов, органов контроля (надзора), служб защиты потребителей - нет, на сегодняшний день, свидетельств продвинутого репутационного движения на этом рынке. Участники понимают, что могут действовать сомнительными и спорными практиками.
Istina 20.08.2021
"Вся проблема в низком уровне финансовой грамотности". Вся проблема в допустимом рынке, где самое незащищенное лицо - гражданин. Если рынок услуг допускает недобросовестные практики с использованием техник выхода из норм законов, значит есть заинтересованная группа лиц на этом рынке, выгодоприобретателей спорных ситуаций.
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