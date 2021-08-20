Россияне вернулись в магазины

20 августа. FINMARKET.RU - После года падения во втором квартале 2021 г. продажи товаров повседневного спроса (FMCG) впервые выросли в натуральном выражении – на 5,3%, пишут "Ведомости", ссылающиеся на данные NielsenIQ. В сравнении с допандемийным 2019 годом во 2-м квартале 2021 г. продажи повседневных товаров были всего на 0,2% ниже, чем в аналогичный период 2019 г. Таким образом, этот показатель практически вернулся на допандемийный уровень.

Данные NielsenIQ учитывают реализацию продовольственной и непродовольственной продукции в магазинах современной (розничные сети федерального, регионального и местного уровня) и традиционной (рынки, киоски, павильоны) торговли в городах с населением свыше 10 000 человек.

Директор по работе с ритейлерами "NielsenIQ Россия" Константин Локтев напоминает, что с началом пандемии в марте 2020 г. потребители сделали запасы – в основном товаров с длительными сроками хранения: круп, макарон, консервов, туалетной бумаги, алкоголя и т. д. После этого из-за сокращения доходов, а также общей неопределенности и нервозности траты были резко снижены, продолжает Локтев. В итоге месячная динамика продаж в натуральном выражении с апреля 2020 г. по март 2021 г. была негативной год к году и только с апреля этого года она начала выходить в плюс, следует из данных NielsenIQ.

Улучшение ситуации может быть связано прежде всего с тем, что потребители вышли из жесткого режима экономии и более охотно тратят деньги, считает Локтев. По его словам, частично на это влияет и отложенный. Повлияло на ситуацию и более жаркое лето в некоторых регионах, продолжает Локтев.

Поэтому заметнее всего за 12 месяцев, завершившихся в июне 2021 г., выросли продажи именно сезонных товаров.

Локтев также считает, что после всплеска онлайн-продаж год назад часть потребителей могла вернуться в офлайн.