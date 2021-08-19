Информация о сертификации товаров будет доступна в инфраструктуре маркировки

19 августа. FINMARKET.RU - Минпромторг, Росаккредитация и ООО "Оператор ЦРПТ" в рамках создаваемой национальной системы прослеживаемости заключили соглашение о взаимообмене сведениями о товарах, обращающихся на российском рынке. Так, Росаккредитация будет передавать в государственную информационную систему маркируемых товаров (ГИС МТ) документы, подтверждающие проверку товаров на безопасность,- декларации и сертификаты о соответствии.

Как сообщили "Коммерсанту" в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), всего в реестр маркируемых товаров внесены карточки по 23 млн товаров.

При этом из реестров Росаккредитации в ГИС МТ переданы сведения о 4,1 млн документов (2,8 млн деклараций и 1,3 млн сертификатов), подтверждающих проверку на безопасность около 50 тыс. товаров.

В ЦРПТ рассчитывают, что в ближайшее время информация о подтверждающих документах появится у всех товаров, внесенных в национальную систему маркировки. В рамках системы маркировки уже создается "единый фронт" контролеров в борьбе за обеление рынков. Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов пояснял, что система маркировки будет интегрирована со всеми информсистемами контрольно-надзорных органов.

Новое соглашение де-факто должно сделать результаты правительственной работы заметными для конечного потребителя - так, россияне непосредственно перед покупкой товара смогут отсканировать код маркировки в приложении "Честный знак" и проверить, проходила ли продукция испытания на соответствие требованиям безопасности.

Наиболее важное влияние доступность сертификатов и деклараций в публичной инфраструктуре "Честного знака" может оказать на развитие самой системы сертификации и подтверждения соответствия. Сейчас эта система, по сути, является предметом узкопрофессионального интереса: большинство потребителей, судя по всему, не знают о ее существовании или не осознают ее смысла.

С 2020 года обязательнаявведена для таких групп товаров, как табак, лекарственные препараты, обувь, парфюмерия, фототовары, шины и покрышки. С июля 2021 года перечень пополнили пять групп изделий легкой промышленности и молочной продукции. Также сейчас проводятся эксперименты по маркировке бутилированной воды, ряда слабоалкогольных напитков, БАДов, велосипедов и кресел-колясок.

Как пояснили "Ъ" в Росаккредитации, не вся продукция, подлежащая обязательной маркировке, подлежит обязательной сертификации. Обязательнаяпредусмотрена, например, для детских и подростковых товаров (обувь, пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, трикотажные изделия). При этом компании не обязаны сертифицировать фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки, обувь, духи и туалетную воду, табачную продукцию, шины и покрышки.