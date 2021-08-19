Россия и Белоруссия расширяют взаимное обслуживание платежных карт

19 августа. FINMARKET.RU - Россия ирасширяют систему взаимного обслуживания платежных карт на территории Союзного государства. На финишную прямую вышла реализация проекта взаимодействия систем "Мир" и "Белкарт", пишет "Российская газета"

В Белоруссии сегодня с национальной российской платежной системой "Мир" работают 12 банковских организаций, а это значит, что расплатиться по такой карте россияне смогут если не везде, то почти везде. По итогам недавнего заседания группы высокого уровня Совета министров Союзного государства пресс-служба правительствасообщала, что карты "Мир" уже принимают 90% устройств в Белоруссии.

Банки - участники платежной системы "Белкарт" с 1 января 2022 года будут обязаны принимать к обслуживанию банковские карточки "Мир" во всех платежных терминалах в организациях торговли и сервиса, платежных терминалах в пунктах выдачи наличных денежных средств, банкоматах и вновь устанавливаемых платежных терминалах самообслуживания.

Однако в Белоруссии кое-где без наличных денег все же не обойтись. Получить наличку можно в банкомате или кассе банка. Стать обладателями белорусских рублей в большинстве банкоматов можно без комиссии - дополнительную плату за данную операцию взимают лишь несколько банков. А вот комиссия за снятие валюты встречается куда чаще. Кроме того, банки могут устанавливать ограничения на снятие валюты с иностранных карт, то есть снять вы сможете только белорусские рубли.

Белорус тоже может приехать в Россию, имея в кармане только банковскую карточку. Российские рубли с карточки, выпущенной в Белоруссии, можно снять в любом банкомате.

Но карты платежной системы "Белкарт" пока еще не принимаются российскими банкоматами, хотя инфраструктура полностью готова к их приему и в скором времени, вполне возможно, этот пробел во взаимодействии России и Белоруссии в банковской сфере будет устранен.