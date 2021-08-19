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19 августа 2021 года 09:15
Правительство рассматривает реформу управления геологией
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Владимир Смирнов/ТАСС
19 августа. FINMARKET.RU - В России может измениться управление геологической отраслью. Реформу управления геологией глава фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергей Миронов предложил в своем письме Владимиру Путину. Депутат предлагает создать единый центр компетенций управления недрами, для чего, по его мнению, нужно вывести Роснедра из подчинения Минприроды. По данным "Коммерсанта", правительство рассматривает концепцию Миронова, но однозначной позиции нет. В своем письме Миронов подчеркивает, что геологическая отрасль, "не имеющая качественной и четкой системы управления", оказалась "раздроблена" между Минприроды, Роснедрами и "Росгеологией". Он также видит "неблагополучность" минерально-сырьевой базы по твердым полезным ископаемым в связи с низкими темпами геологоразведки со стороны государства и недропользователей. "Серьезную озабоченность" у Миронова вызывает обеспечение сырьем промышленности, "особенно оборонной". По мнению депутата, "успех создания беспрецедентно богатой минерально-сырьевой базы" в СССР объясняется вертикально интегрированной геологической отраслью" (все НИИ, НПО, управления и экспедиции подчинялись Мингеологии), а также "программно-целевым принципом финансирования" геолого-разведочных работ. Сейчас, считает Миронов, "правоустанавливающие (нормативно-правовые), правоприменительные (исполнительные) функции" разделены между Минприроды и Роснедрами, в связи с чем "нормативно-правовое обеспечение деятельности агентства по организации и выполнению геолого-разведочных, тематических, научно-исследовательских работ начинает отставать от реальных потребностей". При этом большинство геологических организаций и предприятий, подчеркивает Миронов, реорганизованы в АО, не соответствующие целям и задачам геологического исследования недр, и интегрированы в "Росгеологию", которая подчиняется правительству, а не "исполнительному органу" в лице Роснедр. По мнению депутата, в структуре управления отрасли просто нет руководителя, отвечающего за прирост запасов, по причине недостаточности полномочий. В связи с этим Миронов предлагает передать департамент недропользования Минприроды в Роснедра и создать отдельное министерство геологии, в "подчинение" к которому перейдет и "Росгеология". Другой вариант, пишет Миронов, переподчинить Роснедра напрямую правительству и передать агентству нормативно-правовое регулирование в сфере недропользования от Минприроды. Как утверждают собеседники "Ъ", знакомые с позициями Минпромторга и Минэкономразвития, министерства не против создания единого центра компетенций по геологии. А в Минфине не поддерживают идею появления Мингеологии, в том числе из-за необходимости дополнительных расходов бюджета.
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