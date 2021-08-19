Правительство рассматривает реформу управления геологией

19 августа. FINMARKET.RU - В России может измениться управление геологической отраслью. Реформу управления геологией глава фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергей Миронов предложил в своем письме Владимиру Путину. Депутат предлагает создать единый центр компетенций управления недрами, для чего, по его мнению, нужно вывести Роснедра из подчинения Минприроды. По данным "Коммерсанта" , правительство рассматривает концепцию Миронова, но однозначной позиции нет.

В своем письме Миронов подчеркивает, что геологическая отрасль, "не имеющая качественной и четкой системы управления", оказалась "раздроблена" между Минприроды, Роснедрами и "Росгеологией". Он также видит "неблагополучность" минерально-сырьевой базы по твердым полезным ископаемым в связи с низкими темпами геологоразведки со стороны государства и недропользователей. "Серьезную озабоченность" у Миронова вызывает обеспечение сырьем промышленности, "особенно оборонной".

По мнению депутата, "успех создания беспрецедентно богатой минерально-сырьевой базы" в СССР объясняется вертикально интегрированной геологической отраслью" (все НИИ, НПО, управления и экспедиции подчинялись Мингеологии), а также "программно-целевым принципом финансирования" геолого-разведочных работ.

Сейчас, считает Миронов, "правоустанавливающие (нормативно-правовые), правоприменительные (исполнительные) функции" разделены между Минприроды и Роснедрами, в связи с чем "нормативно-правовое обеспечение деятельности агентства по организации и выполнению геолого-разведочных, тематических, научно-исследовательских работ начинает отставать от реальных потребностей".

При этом большинство геологических организаций и предприятий, подчеркивает Миронов, реорганизованы в АО, не соответствующие целям и задачам геологического исследования недр, и интегрированы в "Росгеологию", которая подчиняется правительству, а не "исполнительному органу" в лице Роснедр. По мнению депутата, в структуре управления отрасли просто нет руководителя, отвечающего за прирост запасов, по причине недостаточности полномочий.

В связи с этим Миронов предлагает передать департамент недропользования Минприроды в Роснедра и создать отдельное министерство геологии, в "подчинение" к которому перейдет и "Росгеология". Другой вариант, пишет Миронов, переподчинить Роснедра напрямую правительству и передать агентству нормативно-правовое регулирование в сфере недропользования от Минприроды.

Как утверждают собеседники "Ъ", знакомые с позициями Минпромторга и Минэкономразвития, министерства не против создания единого центра компетенций по геологии. А в Минфине не поддерживают идею появления Мингеологии, в том числе из-за необходимости дополнительных расходов бюджета.