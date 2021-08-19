Почему россияне могут столкнуться с уменьшением выплат по старости

19 августа. FINMARKET.RU - Злоумышленники стали звонить россиянам от имени ПФР с предупреждением о сокращении пенсии в том случае, если человек не погасит некую "задолженность" по специальному счету. На самом деле он переводит деньги мошенникам, сообщил источник "Известий" в силовых структурах. Об обманах пенсионеров известно ЦБ, крупнейшим банкам и экспертам.

Это одна из многих схем, применяемых телефонными мошенниками, заявили в регуляторе. Там подчеркнули, что сейчас злоумышленники чаще маскируются под представителей госорганов, однако алгоритм их действий в целом остается прежним. По данным Банка России, треть жертв социальной инженерии составляют люди старше 60 лет.

В Kaspersky Who Calls подтвердили, что фиксировали жалобы на звонки от вероятных мошенников, которые либо притворялись представителями ПФР, либо пытались реализовать схемы, так или иначе связанные с темой пенсий.

По данным ПФР, абсолютное большинство перерасчетов пенсий делается в сторону увеличения. Однако их размер может быть и сокращен. Во-первых, при переезде может измениться региональный коэффициент, который учитывается при формировании пенсионных выплат. Также если ранее человек имел доплату к пенсии за нахождение на его обеспечении иждивенца, то при сепарации такого лица доплата пропадет. То же касается и инвалидов, которые имели доплату вследствие состояния здоровья, а затем, пройдя полный курс лечения, избавились от инвалидности. Наконец, выплата меньшего размера может быть зачислена, если пенсионер имеет, например, неоплаченный штраф. В таких случаях сотрудники ФССП могут списать задолженность из пенсии, пока долг не будет полностью ликвидирован, сказал "Известиям" доктор юридических наук, экс-глава ПФР по Республике Татарстан Марсель Имамов.

Пенсия по старости включена в состав доходов, на которые обращается взыскание по исполнительным документам - по большей части размер взыскания не может превышать 50% от доходов, подтвердил руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов. При этом обычно пенсионеру заранее направляется уведомление о грядущем списании.