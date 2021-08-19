В РФ наметилось сворачивание программ импортозамещения

19 августа. FINMARKET.RU - В России наметилось сворачивание программ импортозамещения IT-оборудования в госсекторе. Это стало очевидным, по мере того как страна вплотную подошла к процессу замены иностранного софта и "железа" на российские аналоги в госструктурах и госкомпаниях. На практике же стимулы переходить на отечественные продукты стали исчезать, пишут "Ведомости"

По действующим правилам с 1 января 2021 г. госзаказчики обязаны покупать системы хранения данных (СХД) только на базе отечественных процессоров. Но разворот политики в сфере импортозамещения и возможная отмена этого требования заставляют их откладывать конкурсы - до прояснения ситуации. В итоге только в 1-м квартале 2021 г., по данным IDC, рынок СХД упал на 44,1%.

Первый тревожный звонок для рынка прозвенел в конце прошлого года, когда были отозваны 21,1 млрд руб., которые должны были получить российские производители на разработку новых процессоров. Отмена конкурсов на опытно-конструкторские разработки после выбора исполнителей - с таким индустрия столкнулась впервые.

Второе знаковое для рынка событие произошло в апреле т.г., когда в реестр отечественной техники Минпромторга, несмотря на прямой запрет, было включено решение на иностранном процессоре (система хранения данных на ЦПУ IBM). Т.е. исполнительный орган правительства не выполняет собственные постановления.

Третье знаменательное событие - появление в конце июня этого года проекта изменений в ключевое для импортозамещения постановление правительства №719. Если документ примут в том виде, в котором его проект опубликован сейчас, можно будет говорить о сворачивании импортозамещения в микроэлектронике. Предлагается отменить обязательность использования отечественных процессоров в вычислительной технике, а для подтверждения "отечественности" вводится балльная система. Набрать проходной балл и попасть в реестр сможет продукция иностранных компаний, незначительно доработанная в России.

Сворачивание импортозамещения в отношении электроники повлечет за собой цепочку трагедий, пишут "Ведомости". Первыми обанкротятся производители процессоров, которые вкладывали госсубсидии, собственные и кредитные средства, - без спроса со стороны госорганов и госкомпаний они не смогут реализовать свою продукцию. По цепочке начнут закрываться производители другой продукции микроэлектроники. Со сложностями столкнутся производители вычислительной техники: они тоже потратились (в том числе взяв кредиты) на разработку решений на основе российских микросхем. Возникший спрос на инженерные кадры схлопнется - мы продолжим терять высококлассных специалистов. Электронная промышленность как отрасль в России перестанет существовать.