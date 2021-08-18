Кадровый голод охватил рестораны

18 августа. FINMARKET.RU - В России, как и в США, вакансий становится больше, а соискателей - все меньше, рассказал "Ведомостям" омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов. По его мнению, основными причинами дефицита кадров стали отъезд мигрантов и переток сотрудников в южные регионы России, где много сезонной работы и фактически нет противовирусных ограничений".

По просьбе "Ведомостей" аналитики hh.ru сравнили количество резюме и вакансий в ресторанно-гостиничном секторе России до самоизоляции, сразу после ее завершения и во время третьей волны летом 2021 г. Выяснилось, что в России, как и в США, вакансий становится больше, а соискателей – все меньше. В январе и июле 2020 г. на сайте hh.ru было размещено 23 815 и 21 011 вакансий соответственно. В июле 2021 г. количество предложений от работодателей выросло вдвое до 43 246 вакансий по всей России. А вот конкуренция за вакансии стала заметно скромнее: вместо четырех на одно место претендовали два потенциальных работника.

В России пособие по безработице не превышает зарплату сотрудников общепита, а выплаты пострадавшим отраслям не покрывают их потери.

Большинство опрошенных "Ведомостями" рекрутеров сказали, что во время пандемии официанты и повара перешли в курьеры – так они зарабатывают не меньше и могут сами планировать свой рабочий график.

"За год спрос на курьеров вырос в России в 8 раз, а средний заработок курьера, судя по вакансиям, размещенным работодателями, вырос на 29% и в марте 2021 г. составил 57 000 руб. в месяц (в Москве – 66 220 руб., в Санкт-Петербурге – 65 190 руб. в месяц), выяснили аналитики сервисов "VK работа" и "Самокат".

Некоторые сотрудники общепита освоили на карантине новые профессии онлайн или нашли работу по первоначальной специальности, говорит старший консультант Ancor Consumer Goods Ануш Маранджян.

Согласно данным hh.ru, в январе 2020 г. работодатели в России в среднем предлагали сотрудникам ресторанно-гостиничного бизнеса 45 047 руб., в июле 2021 г. – 46 591 руб. в месяц. Но зарплатные ожидания сотрудников растут быстрее: в январе 2020 г. кандидаты просили 46 899 руб. в месяц, в июле 2021 г. – 51 184 руб., пишут "Ведомости".