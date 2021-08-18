Участникам цифровых рынков прописали правила

18 августа. FINMARKET.RU - Вразработали проект принципов взаимодействия участников цифровых рынков, которым должны следовать игроки для избежания недобросовестных практик, пишут "Известия", ссылаясь на информацию службы. Среди них - открытость платформ и нейтральность в отношении поставщиков услуг.

В число принципов вошли:

- разумная открытость цифровых платформ (в частности, свободный доступ к информации о том, как происходит ранжирование результатов поиска);

- нейтральное отношение ко всем сторонам рынка (ФАС уже вынесла предупреждение Microsoft из-за неправомерного предоставления преимуществ собственному антивирусному ПО);

- обеспечение самостоятельности пользователей платформ при взаимодействии с ними (например, Booking.com признан нарушителем из-за злоупотребления доминирующим положением для навязывания невыгодных условий договоров гостиницам и отелям);

- недопущение расширительных и двусмысленных формулировок в правилах работы цифровых платформ (против Google также было возбуждено дело о непрозрачных правилах в пользовательском соглашении YouTube, позволяющих блокировать и удалять аккаунты без предупреждения);

- обеспечение прав пользователей платформы, в том числе путем рассмотрения их обращений и предоставления им полных ответов.

созданы на базе уже зафиксированных ФАС нарушений антимонопольного законодательства и практики по рассмотрению дел и заявлений граждан и юрлиц. Крупнейшие игроки поддержали подход антимонопольного ведомства, отметив, что он основывается на саморегулировании экосистем. ФАС будет руководствоваться выработанным сводом правил в случае пробелов в законодательстве, пояснили эксперты.

Свод правил поведения игроков на цифровых рынках сформулирован для избежания основных рисков и недобросовестных практик, зафиксированных в отрасли, подчеркнула начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева. По ее словам, базовые принципы, с одной стороны, будут способствовать формированию открытых, прозрачных, недискриминационных условий для ведения бизнеса, а с другой - обеспечивать реализацию конституционных прав граждан, в частности свободы получения и распространения информации и неприкосновенности частной жизни.