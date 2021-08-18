- - разумная открытость цифровых платформ (в частности, свободный доступ к информации о том, как происходит ранжирование результатов поиска);
- - нейтральное отношение ко всем сторонам рынка (ФАС уже вынесла предупреждение Microsoft из-за неправомерного предоставления преимуществ собственному антивирусному ПО);
- - обеспечение самостоятельности пользователей платформ при взаимодействии с ними (например, Booking.com признан нарушителем из-за злоупотребления доминирующим положением для навязывания невыгодных условий договоров гостиницам и отелям);
- - недопущение расширительных и двусмысленных формулировок в правилах работы цифровых платформ (против Google также было возбуждено дело о непрозрачных правилах в пользовательском соглашении YouTube, позволяющих блокировать и удалять аккаунты без предупреждения);
- - обеспечение прав пользователей платформы, в том числе путем рассмотрения их обращений и предоставления им полных ответов.
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18 августа 2021 года 09:18
Участникам цифровых рынков прописали правила
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DPA/TASS
18 августа. FINMARKET.RU - В ФАС разработали проект принципов взаимодействия участников цифровых рынков, которым должны следовать игроки для избежания недобросовестных практик, пишут "Известия", ссылаясь на информацию службы. Среди них - открытость платформ и нейтральность в отношении поставщиков услуг. В число принципов вошли:
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