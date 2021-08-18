.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Участникам цифровых рынков прописали правила
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

18 августа 2021 года 09:18

Участникам цифровых рынков прописали правила

 0  
DPA/TASS
DPA/TASS
18 августа. FINMARKET.RU - В ФАС разработали проект принципов взаимодействия участников цифровых рынков, которым должны следовать игроки для избежания недобросовестных практик, пишут "Известия", ссылаясь на информацию службы. Среди них - открытость платформ и нейтральность в отношении поставщиков услуг.

В число принципов вошли:

  • - разумная открытость цифровых платформ (в частности, свободный доступ к информации о том, как происходит ранжирование результатов поиска);

  • - нейтральное отношение ко всем сторонам рынка (ФАС уже вынесла предупреждение Microsoft из-за неправомерного предоставления преимуществ собственному антивирусному ПО);

  • - обеспечение самостоятельности пользователей платформ при взаимодействии с ними (например, Booking.com признан нарушителем из-за злоупотребления доминирующим положением для навязывания невыгодных условий договоров гостиницам и отелям);

  • - недопущение расширительных и двусмысленных формулировок в правилах работы цифровых платформ (против Google также было возбуждено дело о непрозрачных правилах в пользовательском соглашении YouTube, позволяющих блокировать и удалять аккаунты без предупреждения);

  • - обеспечение прав пользователей платформы, в том числе путем рассмотрения их обращений и предоставления им полных ответов.

Правила созданы на базе уже зафиксированных ФАС нарушений антимонопольного законодательства и практики по рассмотрению дел и заявлений граждан и юрлиц. Крупнейшие игроки поддержали подход антимонопольного ведомства, отметив, что он основывается на саморегулировании экосистем. ФАС будет руководствоваться выработанным сводом правил в случае пробелов в законодательстве, пояснили эксперты.

Свод правил поведения игроков на цифровых рынках сформулирован для избежания основных рисков и недобросовестных практик, зафиксированных в отрасли, подчеркнула начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева. По ее словам, базовые принципы, с одной стороны, будут способствовать формированию открытых, прозрачных, недискриминационных условий для ведения бизнеса, а с другой - обеспечивать реализацию конституционных прав граждан, в частности свободы получения и распространения информации и неприкосновенности частной жизни.


Опубликовано Финмаркет
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РФ.рынки,  правила,  ФАС

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.