Больше половины всех банковских операций перешло в онлайн

18 августа. FINMARKET.RU - Уже более половины банковских операций клиенты совершают безналичным способом. По прогнозам экспертов, к концу 2021 года доля безналичных операций в объеме платежей превысит 74%, а доля в числе транзакций станет выше 65%. Тем не менее до конца эпохи бумажных денег еще очень далеко - большое число людей не готовы от них отказаться, пишет "Российская газета".

Как рассказали "Российской газете" в ВТБ, доля безналичных транзакций за год выросла с 53 до 57%. МКБ зафиксировал 20%-ный рост безналичных платежей. Такие расчеты в России стабильно растут на протяжении последних лет, опережая по объемам другие страны (в России прибавляя по 5,6% в год, в то время как в США, Германии, Сингапуре и Дании - 2,4%, а в Швеции, Норвегии и Китае - 1%), указали в пресс-службе ВТБ. "Мы наблюдаем устойчивый тренд, связанный с ростом цифровизации и развитием торгового розничного оборота, когда клиенты предпочитают наиболее современные способы оплаты, например, с помощью смартфона", - уточнили в кредитной организации.

Банк России в стратегии развития до 2023 года поставил цель достичь 75% безналичных платежей по доле объема операций в розничной торговле.

"Активность потребителей растет, в том числе и благодаря финансовым инновациям, и благодаря повсеместному внедрению безналичных платежей, и благодаря появлению новых инфраструктурных проектов (например, системы быстрых платежей (СБП), "Цифрового профиля" и т.д.), - отметил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея, цитируемый "РГ". - Тем не менее до сих пор остается группа россиян, которые осознанно не хотят открывать платежные карты, на 2021 год их около 13%".