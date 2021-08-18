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18 августа 2021 года 08:37
"Инфляционный налог" возложили на проигравшую иск в арбитраже сторону
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
18 августа. FINMARKET.RU - Минюст подготовил второй законопроект, касающийся индексации присужденных денежных сумм — на этот раз в рамках арбитражных дел, пишет Коммерсантъ". Индексация будет производиться исходя из уровня инфляции, рассчитываемой Росстатом, с момента вынесения решения суда и до его исполнения. Ранее Минюст настаивал на том, что в арбитражных делах приоритет отдается свободе договора — стороны должны именно в них оговаривать индексацию сумм по контрактам,— но изменил позицию после постановления Конституционного суда (КС), который предписал в Арбитражном процессуальном кодексе (АПК) определить порядок индексации, а до этого индексировать суммы по инфляции Росстата. Юристы отмечают, что решение, де-факто по умолчанию возложившее "инфляционный налог" на проигравшую иск сторону, ускорит выплаты по искам.
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