Цены на перевозку продуктов взяли курс на рост

18 августа. FINMARKET.RU - Рост цен на автоперевозки продовольствия и сложности с наличием транспорта обеспокоили Минсельхоз. Чиновники собирают информацию о ситуации у поставщиков молока, мяса, овощей, сладостей, рыбной продукции и намерены найти решение совместно с Минпромторгом и Минтрансом, пишет "Коммерсантъ".

Директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Максим Титов запросил у отраслевых союзов информацию о ситуации с перевозкой продовольствия, сообщает газета, ссылаясь на копию обращения от 12 августа. Письмо было направлено в Национальный союз производителей молока, Национальную мясную ассоциацию (НМА), Ассоциацию предприятий кондитерской промышленности "Асконд", Рыбный союз, Картофельный союз и др. В "Асконд" фиксируют увеличение стоимости транспортировки на внутренних направлениях на 10–15%, а на международных — от 24% до 160%, сообщает "Ъ".

Минсельхоз интересует изменение стоимости перевозок за 2019–2021 годы, его причины, достаточность автопарка, а также сложности при работе с перевозчиками. Бизнес говорит об удорожании логистики на 10–30% год к году, но перевозчики утверждают, что все еще не могут даже покрыть расходы на топливо и запчасти.