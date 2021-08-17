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17 августа 2021 года 10:45
Гектар вечной мерзлоты - бесплатно
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Гавриил Григоров/ТАСС
17 августа. FINMARKET.RU - На Ямале за первую неделю действия федеральной программы по выделению бесплатных гектаров в Арктике поступили 243 заявления. Общая площадь наделов, которые готовы раздать на краю света - так с ненецкого переводится слово "Ямал", - 17 тыс. гектаров. В Республике Коми выделили больше 4 тыс. га, а желающих получить землю в условиях вечной мерзлоты - пока 8. В общей сложности, по данным министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, за первые 6 дней после открытия программы желание стать владельцами арктических гектаров выразили около 2 тыс. человек, пишет "Российская газета". С 1 августа расширилась география регионов - участников программы по выделению бесплатных участков. Так, теперь свой надел можно получить в Мурманской области, Ненецком АО, на Ямале, в 23-х районах Красноярского края, Архангельской области, а также в Республике Коми и Карелии. В течение ближайших 6 месяцев претендовать на участок в этих регионах смогут только зарегистрированные там жители, а с 1 февраля 2022 года - любой россиянин. Цель программы проста - осваивать и заселять малонаселенные регионы, добиться того, чтобы с этих территорий не уезжали люди. Чтобы гектары разбирались охотнее и быстрее, власти продумали простой и прозрачный механизм. Заходишь на специальный сайт, выбираешь регион, понравившийся тебе участок на карте, бронируешь его, заключаешь в электронном виде договор и можешь паковать чемоданы. Взять землю можно на всю семью, то есть по гектару на каждого ее члена, включая младенцев. Однако отсутствие инфраструктуры заставляет усомниться в экономической целесообразности программы в Арктике. Как говорит директор Центра исследований социоэкономической динамики Института экономики Уральского отделения РАН Ольга Козлова, заселение территорий в условиях вечной мерзлоты потребует вложения миллиардов рублей - расходы будут несопоставимы с выгодой. По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, земельная программа в Арктике будет использоваться как для строительства домов, так и для предпринимательства, и власти обещают поддерживать активных людей и помогать тем, кто решится участвовать в программе.
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