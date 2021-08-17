.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3261,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1182,7 млрд руб.
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3369,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1178,62 млрд руб.
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3328,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1177,37 млрд руб.
17 августа 2021 года 09:10
Коллекторы займут на покупку просроченной задолженности
|0
Петр Ковалев/ТАСС
17 августа. FINMARKET.RU - Основанный в 2019 году онлайн-аукцион по продаже просроченной задолженности Debex и Транскапиталбанк (ТКБ) запустили программу по кредитованию коллекторов, рассказали "Коммерсанту" в Debex. Программа предполагает возможность получить целевой кредит (на приобретение на онлайн-аукционе портфеля просроченной задолженности) на сумму от 10 млн руб. сроком до 2-х лет (средний срок окупаемости долгов) под 16,5% годовых. Первые кредитные линии будут доступны профессиональным взыскателям, подключенным к платформе Debex, уже в конце месяца. Предложение адресовано небольшим агентствам, у которых ощущается недостаток оборотных средств на покупку долгов, поясняет гендиректор Debex Александр Данилов. По данным на 1 августа в качестве покупателей на платформе зарегистрировано 269 коллекторских организаций из общего числа 441 компании, состоящей в реестре ФССП. По оценкам Debex, ежегодная потребность коллекторов в заемных средствах составляет в сумме около 3 млрд руб. До конца текущего года в рамках проекта выдачи могут достичь 150 млн руб. Коллекторы положительно оценивают появление на рынке нового продукта, который может увеличить число сделок. Однако предостерегают, что из-за его привлекательности именно для небольших и не всегда профессиональных игроков он может быть сопряжен с высокими рисками. Для онлайн-площадок внедрение возможности кредитования "покупателей" является закономерным шагом развития, говорит президент СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА) Эльман Мехтиев. Успешная реализация проекта может привести к росту как количества покупателей на портфель, так и количества продавцов, желающих реализовать его. Это позволит избежать значительного роста цен, предполагает Мехтиев.
.
Ключевые слова: коллекторы, просрочка, кредиты
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.