Коллекторы займут на покупку просроченной задолженности

17 августа. FINMARKET.RU - Основанный в 2019 году онлайн-аукцион по продаже просроченной задолженности Debex и Транскапиталбанк (ТКБ) запустили программу по кредитованию коллекторов, рассказали "Коммерсанту" в Debex. Программа предполагает возможность получить целевой кредит (на приобретение на онлайн-аукционе портфеля просроченной задолженности) на сумму от 10 млн руб. сроком до 2-х лет (средний срок окупаемости долгов) под 16,5% годовых. Первые кредитные линии будут доступны профессиональным взыскателям, подключенным к платформе Debex, уже в конце месяца.

Предложение адресовано небольшим агентствам, у которых ощущается недостаток оборотных средств на покупку долгов, поясняет гендиректор Debex Александр Данилов. По данным на 1 августа в качестве покупателей на платформе зарегистрировано 269 коллекторских организаций из общего числа 441 компании, состоящей в реестре ФССП.

По оценкам Debex, ежегодная потребность коллекторов в заемных средствах составляет в сумме около 3 млрд руб.

До конца текущего года в рамках проекта выдачи могут достичь 150 млн руб.

положительно оценивают появление на рынке нового продукта, который может увеличить число сделок. Однако предостерегают, что из-за его привлекательности именно для небольших и не всегда профессиональных игроков он может быть сопряжен с высокими рисками.

Для онлайн-площадок внедрение возможности кредитования "покупателей" является закономерным шагом развития, говорит президент СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Успешная реализация проекта может привести к росту как количества покупателей на портфель, так и количества продавцов, желающих реализовать его. Это позволит избежать значительного роста цен, предполагает Мехтиев.