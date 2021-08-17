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17 августа 2021 года 08:47
Обернется ли дефицит чипов нехваткой банковских и SIM-карт
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Александр Рюмин/ТАСС
17 августа. FINMARKET.RU - Зарубежные производители и аналитики предупредили о рисках перебоев в поставках банковских карт из-за дефицита микрочипов. Также нехватка этих элементов может отразиться на производстве SIM-карт, пишут "Известия". В июне The Smart Payment Association (SPA) предупредила, что глобальный дефицит микрочипов в ближайшем будущем может повлиять на доступность банковских карт. Из-за кризиса производители начали сталкиваться с расширением сроков поставок микросхем для их сборки. Теперь нельзя гарантировать регулярное удовлетворение спроса (более 3 млрд карт в год), поясняли в SPA. С аналогичным заявлением в начале августа выступило аналитическое агентство ABI Research. По данным компании, в 2021 году банковский сектор может недосчитаться около 347 млн карт, в 2022 г. - 740 млн. Там же отметили, что в первой половине т.г. разница спроса и предложения на рынке балансировалась запасами вендоров. По прогнозу ABI Research, во 2-м полугодии склады начнут пустеть, а новые партии элементной базы будут приходить со значительно возросшими интервалами. Внутренний анализ компании Gisecke+Devirent (G+D; разрабатывает банковские и SIM-карты) показал, что сокращение производства банковских карт даже на 10% может спровоцировать проблемы в глобальной экономике. Дефицит чипов для производства SIM-карт будет не менее значимым, отмечали там. В условиях дефицита производители карт сталкиваются с нехваткой микропроцессорных модулей, которые также называют микроконтроллерами. При этом те чипы, которые доступны для заказа, резко выросли в цене, а сроки поставок увеличились. В опрошенных "Известиями" российских банках подтвердили, что дефицит полупроводников повлиял на производство карт. Аналитики не исключают, что в случае обострения ситуации могут увеличиться сроки выдачи пластика и стоимость обслуживания. Впрочем, в банках видят и другой выход: например, некоторые участники рынка наращивают долю цифровых карт.
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