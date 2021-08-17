Обернется ли дефицит чипов нехваткой банковских и SIM-карт

17 августа. FINMARKET.RU - Зарубежные производители и аналитики предупредили о рисках перебоев в поставках банковских карт из-за дефицита микрочипов. Также нехватка этих элементов может отразиться на производстве SIM-карт, пишут "Известия"

В июне The Smart Payment Association (SPA) предупредила, что глобальныймикрочипов в ближайшем будущем может повлиять на доступность банковских карт. Из-за кризиса производители начали сталкиваться с расширением сроков поставок микросхем для их сборки. Теперь нельзя гарантировать регулярное удовлетворение спроса (более 3 млрд карт в год), поясняли в SPA.

С аналогичным заявлением в начале августа выступило аналитическое агентство ABI Research. По данным компании, в 2021 году банковский сектор может недосчитаться около 347 млн карт, в 2022 г. - 740 млн. Там же отметили, что в первой половине т.г. разница спроса и предложения на рынке балансировалась запасами вендоров. По прогнозу ABI Research, во 2-м полугодии склады начнут пустеть, а новые партии элементной базы будут приходить со значительно возросшими интервалами.

Внутренний анализ компании Gisecke+Devirent (G+D; разрабатывает банковские и SIM-карты) показал, что сокращение производства банковских карт даже на 10% может спровоцировать проблемы в глобальной экономике. Дефицит чипов для производства SIM-карт будет не менее значимым, отмечали там.

В условиях дефицита производители карт сталкиваются с нехваткой микропроцессорных модулей, которые также называют микроконтроллерами. При этом те, которые доступны для заказа, резко выросли в цене, а сроки поставок увеличились.

В опрошенных "Известиями" российских банках подтвердили, что дефицит полупроводников повлиял на производство карт.

Аналитики не исключают, что в случае обострения ситуации могут увеличиться сроки выдачи пластика и стоимость обслуживания.

Впрочем, в банках видят и другой выход: например, некоторые участники рынка наращивают долю цифровых карт.