Власти хотят сохранить привлекательность России для глобального IT-бизнеса

17 августа. FINMARKET.RU - В правительствеанализируют варианты адаптации российского законодательства к новым наднациональным правилам налогообложения международных компаний, которые ранее представила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), - на случай, если Россия решит к ним присоединиться.

Как рассказали "Ведомостям" два собеседника, знакомые с ходом обсуждения, а также источник, близкий к кабинету министров, такая дискуссия ведется между Минфином, Минцифры и ФНС. Глобальная реформа предусматривает выравнивание фискальных условий между разными юрисдикциями. Один из механизмов - установление единой наднациональной минимальной ставки по налогу на прибыль:определила ее эффективный уровень в 15%. В России общая номинальная ставка налога выше - 20%, но ряд отраслей платит по пониженной ставке. В частности, для IT-сектора уровень налога на прибыль составляет 3%.

Пока ОЭСР представила исключительно видение реформы, но с высокой долей вероятности международные компании, которые действуют в России через дочерние структуры, должны будут платить разницу между российской и наднациональной ставкой по налогу на прибыль в бюджет той страны, где зарегистрирована их холдинговая организация, пояснил источник, знакомый с ходом обсуждения.

Допустить такой вариант развития событий, когда иностранный бюджет получает фактически российские налоговые потоки, в правительстве не готовы, добавил другой собеседник "Ведомостей". Оба источника утверждают, что власти допускают вариант повышения налога на прибыль для "дочек" международных компаний до наднационального уровня, если в окончательную редакцию реформы ОЭСР не включат специальные оговорки.

Российских национальных компаний, которые входят в реестр производителей отечественного ПО (курируется Мин цифры), изменения не коснутся - никаких рисков для них нет, подчеркнул близкий к правительству источник.

Более того, обсуждаются варианты сохранения привлекательности России как юрисдикции для глобального IT-бизнеса даже при условии, что ставку для международных компаний придется поднять, добавил собеседник, знакомый с ходом дискуссии. В частности, рассматривается возможность компенсации компаниям переплаты налога свыше льготной ставки.

ОЭСР 1 июля представила консолидированную позицию 131 страны, включая Россию, по видению налоговых изменений. Более детализированный проект реформы ОЭСР должна представить в октябре. Запустить новые правила планируется в 2023 г.