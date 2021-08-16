Рейтинг медиаприсутствия банков за июль 2021 года

13 августа. FINMARKET.RU - Сбербанк в июле 2021 года снова занял верхнюю строчку в рейтинге медиаприсутствия ведущих игроков банковcкого рынка СКАНа c результатом 60 001 упоминаний по сравнению с 63 047 в июне 2021 года.
За лидером в рейтинге следуют ВТБ, получивший 25 433 упоминаний (29 914 в июне) и банк "ФК Открытие" (11 067 против 11 649 упоминаний в июне).
В июльском рейтинге охвата сменился лидер - банк ВТБ обогнал по аудиторному охвату крупнейший российский банк. При этом у большинства кредитных организаций, учтенных в рейтинге охвата, показатели ухудшились. Причиной ситуации, очевидно, стало снижение деловой активности в июле, когда начался период отпускного затишья на российском финансовом рынке.
Тенденция снижения деловой активности могла отразиться и на индексе заметности: лидеры рейтинга заметно снизили качественные характеристики присутствия в медиаполе по сравнению с показателем июня. При этом изменений в тройке лидеров в июле не произошло: на первом месте по-прежнему Сбер с показателем 12.9 млн (-11%), на втором ВТБ - 5.1 млн (-26%), на третьем Открытие -1.9 млн (-15%).
Наиболее тиражируемым информационным поводом в июле, связанным с лидерами рейтинга, стали новости телеканалов о единовременных выплатах, которые, по решению президента РФ, в этом году получат родители школьников. В новостях упоминаются льготные программы Сбербанка и ВТБ, которые предусматривают доплаты и бонусы родителям. В новостях о выплатах на школьников фигурируют зампредправления ПАО "Сбербанк" Кирилл Царев, а также Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ПАО "Банк ВТБ.
Захват заложников в отделении Сбербанка в Тюмени 7 июля - в топе упоминаний в СМИ. Мужчина взял в заложники посетителей и персонал, требовал 15 миллионов рублей, угрожал взорвать самодельную бомбу, которая на поверку оказалась муляжом. Преступник обезврежен, пострадавших нет.
Событием лета стал Международный финансовый конгресс, он в этом году проходил в онлайн-формате. При этом переходу к зеленой экономике посвятили отдельную сессию конгресса, вызвавшую ажиотажный интерес. О прогнозах в сфере возобновляемых источников рассказали зарубежные и российские финансовые эксперты и менеджеры, в том числе глава Сбербанка Герман Греф, выступление которого широко тиражировались в СМИ.
По оценке Грефа, энергопереход ударит по российскому экспорту, сократив его на $4,4 трлн в ближайшие 30 лет. При этом падение нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2035 году может достичь 63%. Греф отметил, что "если ввести необходимые меры для развития ESG-финансирования и создания внутреннего рынка углеродных единиц, то выручка от продажи квот на выбросы сформирует альтернативные источники инвестиций, которые могут быть нацелены на финансирование декарбонизации.
Наиболее заметными инфоповодами в июле, касающимися ВТБ, стали новости с совещания президента РФ по развитию петербургского транспортного узла. Группа, в частности, упоминается в новостях о планах переноса порта из Санкт-Петербурга и последующей застройки территории порта. Кроме того, губернатор города Александр Беглов во ходе совещания рассказал о соглашении с Банком ВТБ по строительству второго терминала аэропорта Пулково. Финансирование проекта составит более 40 миллиардов рублей.
Часто тиражировались новости о развитии метрополитена Санкт-Петербурга. При дополнительных инвестициях появляются возможности открыть в 2024 году на территории Санкт-Петербурга шесть станций, заявил Беглов, отметив, что город создал вместе с банком ВТБ АО "Метрострой Северной Столицы", где контрольный пакет в 65% принадлежит городу.
Заметным инфоповодом июля стало письмо глав Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и "Открытия", а также президента Ассоциации банков России Георгия Лунтовского Эльвире Набиуллиной, в котором они предупредили, что предложенное ЦБ РФ регулирование экосистем грозит негативными последствиями для рынка. Новым правилам не смогут соответствовать более половины банков, а нагрузка на капитал может привести к сокращению отделений в небольших городах, указали они.
Вместе с тем ЦБ не согласился с опасениями банков, предложенный подход к регулированию экосистем и так называемых иммобилизованных активов (ИА) банков, к которым относятся основные средства, земли, вложения в недвижимость, технологии или нефинансовые компании, не приведет к негативным последствиям для сектора, считают в ЦБ.
Популярным в СМИ инфоповодом июля стало исследование банка "Открытие" и "Росгосстрах банка" о приемлемой стоимости свадьбы для россиян. Согласно исследованию, большинство россиян готовы потратить на свою свадьбу не более 200 тысяч рублей, при этом лишь 7% граждан приемлемой суммой считают свыше 500 тысяч рублей. При этом нормальной практикой свадьбу в кредит считают 26% опрошенных россиян, остальные же полагают, что кредит на свадьбу брать нельзя: если нет денег, лучше отложить свадьбу или сделать ее скромнее.
Широко тиражировались результаты исследования банка "Открытие" о том, в какой валюте предпочитают хранить сбережения россияне. Согласно полученным результатам, около четверти россиян считают невыгодными валютные сбережения - так они объяснили свое нежелание хранить деньги в евро и долларах. Еще 30 процентов опрошенных считают самым выгодным механизмом накопления - размещение денег на вкладах в рублях под более высокий процент. Около 45 процентов россиян отмечают, что иностранные валюты по-прежнему не потеряли своей привлекательности как инструмент сбережений..
|
|Наименование
|Упоминания в СМИ, июль 2021
|1
|Сбербанк
|60 001
|2
|ВТБ
|25 433
|3
|ФК Открытие
|11 067
|4
|Россельхозбанк
|9 721
|5
|Газпромбанк
|6 904
|6
|Альфа-Банк
|6 527
|7
|Промсвязьбанк
|5 693
|8
|Тинькофф Банк
|5 661
|9
|Райффайзенбанк
|3 639
|10
|Московский кредитный банк
|3 125
|11
|Росгосстрахбанк
|2 950
|12
|Росбанк
|2 774
|13
|Совкомбанк
|2 704
|14
|Банк УРАЛСИБ
|2 391
|15
|Банк ДОМ.РФ
|2 332
|16
|Почта банк
|2 278
|17
|Банк ЗЕНИТ
|1 736
|18
|МТС Банк
|1 637
|19
|Банк Санкт-Петербург
|1 511
|20
|Новикомбанк
|1 421
|21
|Банк Русский Стандарт
|1 241
|22
|КБ Восточный
|1 099
|23
|СКБ-банк
|1 049
|24
|Банк ТРАСТ
|1 043
|25
|МСП Банк
|983
|26
|УБРиР
|928
|27
|Ак Барс Банк
|873
|28
|Примсоцбанк
|833
|29
|РНКБ Банк
|757
|30
|Банк Левобережный
|706
|31
|Абсолют Банк
|656
|32
|ХКФ Банк
|655
|33
|ОТП Банк
|606
|34
|АБ "Россия"
|586
|35
|ЮниКредит Банк
|546
|36
|КБ "Центр-инвест"
|539
|37
|Азиатско-Тихоокеанский банк
|536
|38
|Ренессанс Кредит
|532
|39
|Алмазэргиэнбанк
|464
|40
|Ситибанк
|426
|41
|ТКБ Банк
|426
|42
|СМП Банк
|357
|43
|МИнБанк
|338
|44
|ВБРР
|3
|45
|Севергазбанк
|286
|46
|Креди Агриколь КИБ
|281
|47
|АКБ "Металлинвестбанк"к
|259
|48
|Банк Интеза
|255
|49
|Росэкскимбанк
|250
|50
|Банк Союз
|248
|
|Наименование
|Индекс заметности, июль 2021
|1
|Сбербанк
|12 979 920
|2
|ВТБ
|5 146 245
|3
|ФК Открытие
|1 880 125
|4
|Россельхозбанк
|1 294 666
|5
|Альфа-Банк
|972 769
|6
|Промсвязьбанк
|31 102
|7
|Газпромбанк
|906 375
|8
|Тинькофф банк
|887 806
|9
|Райффайзенбанк
|524 282
|10
|Московский кредитный банк
|499 136
|11
|Банк ДОМ.РФ
|473 756
|12
|Банк УРАЛСИБ
|448 063
|13
|Росбанк
|394 184
|14
|Банк Санкт-Петербург
|393 784
|15
|Банк Русский Стандарт
|374 225
|16
|Совкомбанк
|361 272
|17
|КБ Восточный
|303 574
|18
|Банк ТРАСТ
|291 802
|19
|Новикомбанк
|227 097
|20
|Банк ЗЕНИТ
|212 801
|21
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|206 512
|22
|Почта банк
|205 799
|23
|Росгосстрах Банк
|202 389
|24
|УБРиР
|178 235
|25
|Ак Барс Банк
|159 355
|26
|Абсолют Банк
|151 082
|27
|МТС Банк
|139 861
|28
|МСП Банк
|139 631
|29
|СКБ-Банк
|123 594
|30
|КБ "Центр-инвест"
|92 393
|31
|Примсоцбанк
|91 925
|32
|РНКБ-банк
|86 616
|33
|МИнБанк
|85 197
|34
|ХКФ Банк
|84 724
|35
|Ситибанк
|83 481
|36
|АБ "Россия"
|76 152
|37
|Банк Интеза
|72 167
|38
|Ренессанс Кредит
|64 259
|39
|Росэксимбанк
|62 857
|40
|ОТП Банк
|62 537
|41
|Банк Левобережный
|59 359
|42
|ЮниКредит Банк
|58 837
|43
|АКБ "Металлинвестбанк"
|54 687
|44
|Алмазэргиэнбанк
|52 358
|45
|Банк "Кубань Кредит"
|49 410
|46
|СМП Банк
|48 520
|47
|Банк Союз
|41 355
|48
|Запсибкомбанк
|38 473
|49
|Экспобанк
|34 039
|50
|ВУЗ-банк
|33 038
|
|Наименование
|Охват аудитории, июль 2021
|1
|ВТБ
|309 948 667
|2
|Сбербанк
|299 390 484
|3
|Газпромбанк
|191 085 642
|4
|Альфа-банк
|187 841 560
|5
|ФК "Открытие"
|144 493 230
|6
|Россельхозбанк
|132 333 497
|7
|Почта банк
|120 732 471
|8
|Тинькофф Банк
|116 438 344
|9
|Райффайзенбанк
|91 395 325
|10
|Промсвязьбанк
|73 72 444
|11
|Росбанк
|63 086 683
|12
|Совкомбанк
|58 654 619
|13
|Московский кредитный банк
|51 755 876
|14
|Банк ТРАСТ
|50 869 330
|
|15
|Банк Русский Стандарт
|47 105 647
|16
|Банк ДОМ.РФ
|46 726 656
|17
|КБ Восточный
|45 019 794
|18
|Росгосстрахбанк
|38 103 371
|19
|МСП Банк
|36 297 095
|20
|ЮниКредит Банк
|30 921 815
|21
|ОТП Банк
|29 105 864
|22
|Банк Санкт-Петербург
|27 733 297
|23
|Банк УРАЛСИБ
|27 330 212
|24
|Примсоцбанк
|27 317 814
|25
|Ситибанк
|27 101 233
|26
|МТС Банк
|26 256 603
|27
|РНКБ Банк
| 26 018 646
|28
|Росэксимбанк
|25 424 881
|29
|Банк ЗЕНИТ
|25 010 006
|30
|ВБРР
|23 481 192
|31
|КБ "Центр-инвест"
|22 927 601
|32
|ТКБ Банк
|22 175 432
|33
|Новикомбанк
|22 044 823
|34
|ХКБ Банк
|21 617 156
|35
|Абсолют Банк
|21 403 622
|36
|УБРиР
|20 568 354
|37
|СКБ-банк
|17 854 854
|38
|Ак Банк Банк
|17 804 021
|39
|ИНГ Банк (Евразия)
|17 726 771
|40
| Азиатско-Тихоокеанский Банк
|17 353 250
|41
|Киви Банк
|13 634 879
|42
|АБ "Россия"
|13 239 660
|43
|СМП Банк
|13 172 600
|44
|Мособлбанк
|12 082 339
|45
|Инвестторгбанк
|11 920 722
|46
|Экспобанк
|11 908 041
|47
|БКС Банк
|10 846 865
|48
|Ренессанс Кредит
|10 341 841
|49
|МИнБанк
|9 830 019
|50
|КредиАгрикольКИБ
|9 442 244
Главные темы публикаций:
- 1. Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п., до 6,5% годовых.
- 2. ЦБ не согласился с опасениями банков из-за регулирования экосистем.
- 3. Выплаты клиентам московского Руна-банка начнутся не позднее 6 августа -АСВ.
- 4. Убыток от экосистемы для Сбербанка составил более 19 млрд рублей с начала 2021 года.
- 5. Прибыль Сбербанка по МСФО за январь - июнь выросла более чем в 2 раза.
- 6. Сбербанк начал выдавать ипотеку иностранцам .
- 7. S&P: прибыль российских банков в 2021 году может вырасти до около 2-2,2 трлн рублей.
- 8. Новикомбанк привлечет для "Вертолетов России" 10 млрд руб. на производство авиатехники.
- 9. Газпромбанк запустил оплату по QR-коду через систему быстрых платежей.
- 10. ВТБ в I полугодии увеличил розничный портфель по РСБУ на 13%, объем привлеченных средств физлиц - на 10%.
- 11. Сбербанк раскрыл схему кражи денег через мессенджеры.
- 12. "Яндекс" закрыл сделку по покупке банка "Акрополь" за 1,1 млрд руб.
- 13. Держателям карт "Мир" стал доступен Apple Pay.
- 14. Общий спрос на бонды ВЭБа объемом $550 млн превысил $650 млн.
- 15. Еще 230 млрд рублей распределят между банками по льготной ипотеке.
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