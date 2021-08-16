Рейтинг медиаприсутствия банков за июль 2021 года

13 августа. FINMARKET.RU - Сбербанк в июле 2021 года снова занял верхнюю строчку в рейтинге медиаприсутствия ведущих игроков банковcкого рынка СКАНа c результатом 60 001 упоминаний по сравнению с 63 047 в июне 2021 года.

За лидером в рейтинге следуют ВТБ, получивший 25 433 упоминаний (29 914 в июне) и банк "ФК Открытие" (11 067 против 11 649 упоминаний в июне).

В июльском рейтинге охвата сменился лидер - банк ВТБ обогнал по аудиторному охвату крупнейший российский банк. При этом у большинства кредитных организаций, учтенных в рейтинге охвата, показатели ухудшились. Причиной ситуации, очевидно, стало снижение деловой активности в июле, когда начался период отпускного затишья на российском финансовом рынке.

Тенденция снижения деловой активности могла отразиться и на индексе заметности: лидеры рейтинга заметно снизили качественные характеристики присутствия в медиаполе по сравнению с показателем июня. При этом изменений в тройке лидеров в июле не произошло: на первом месте по-прежнему Сбер с показателем 12.9 млн (-11%), на втором ВТБ - 5.1 млн (-26%), на третьем Открытие -1.9 млн (-15%).

Наиболее тиражируемым информационным поводом в июле, связанным с лидерами рейтинга, стали новости телеканалов о единовременных выплатах, которые, по решению президента РФ, в этом году получат родители школьников. В новостях упоминаются льготные программы Сбербанка и ВТБ, которые предусматривают доплаты и бонусы родителям. В новостях о выплатах на школьников фигурируют зампредправления ПАО "Сбербанк" Кирилл Царев, а также Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ПАО "Банк ВТБ.

Захват заложников в отделении Сбербанка в Тюмени 7 июля - в топе упоминаний в СМИ. Мужчина взял в заложники посетителей и персонал, требовал 15 миллионов рублей, угрожал взорвать самодельную бомбу, которая на поверку оказалась муляжом. Преступник обезврежен, пострадавших нет.

Событием лета стал Международный финансовый конгресс, он в этом году проходил в онлайн-формате. При этом переходу к зеленой экономике посвятили отдельную сессию конгресса, вызвавшую ажиотажный интерес. О прогнозах в сфере возобновляемых источников рассказали зарубежные и российские финансовые эксперты и менеджеры, в том числе глава Сбербанка Герман Греф, выступление которого широко тиражировались в СМИ.

По оценке Грефа, энергопереход ударит по российскому экспорту, сократив его на $4,4 трлн в ближайшие 30 лет. При этом падение нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2035 году может достичь 63%. Греф отметил, что "если ввести необходимые меры для развития ESG-финансирования и создания внутреннего рынка углеродных единиц, то выручка от продажи квот на выбросы сформирует альтернативные источники инвестиций, которые могут быть нацелены на финансирование декарбонизации.

Наиболее заметными инфоповодами в июле, касающимися ВТБ, стали новости с совещания президента РФ по развитию петербургского транспортного узла. Группа, в частности, упоминается в новостях о планах переноса порта из Санкт-Петербурга и последующей застройки территории порта. Кроме того, губернатор города Александр Беглов во ходе совещания рассказал о соглашении с Банком ВТБ по строительству второго терминала аэропорта Пулково. Финансирование проекта составит более 40 миллиардов рублей.

Часто тиражировались новости о развитии метрополитена Санкт-Петербурга. При дополнительных инвестициях появляются возможности открыть в 2024 году на территории Санкт-Петербурга шесть станций, заявил Беглов, отметив, что город создал вместе с банком ВТБ АО "Метрострой Северной Столицы", где контрольный пакет в 65% принадлежит городу.

Заметным инфоповодом июля стало письмо глав Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и "Открытия", а также президента Ассоциации банков России Георгия Лунтовского Эльвире Набиуллиной, в котором они предупредили, что предложенное ЦБ РФ регулирование экосистем грозит негативными последствиями для рынка. Новым правилам не смогут соответствовать более половины банков, а нагрузка на капитал может привести к сокращению отделений в небольших городах, указали они.

Вместе с тем ЦБ не согласился с опасениями банков, предложенный подход к регулированию экосистем и так называемых иммобилизованных активов (ИА) банков, к которым относятся основные средства, земли, вложения в недвижимость, технологии или нефинансовые компании, не приведет к негативным последствиям для сектора, считают в ЦБ.

Популярным в СМИ инфоповодом июля стало исследование банка "Открытие" и "Росгосстрах банка" о приемлемой стоимости свадьбы для россиян. Согласно исследованию, большинство россиян готовы потратить на свою свадьбу не более 200 тысяч рублей, при этом лишь 7% граждан приемлемой суммой считают свыше 500 тысяч рублей. При этом нормальной практикой свадьбу в кредит считают 26% опрошенных россиян, остальные же полагают, что кредит на свадьбу брать нельзя: если нет денег, лучше отложить свадьбу или сделать ее скромнее.

Широко тиражировались результаты исследования банка "Открытие" о том, в какой валюте предпочитают хранить сбережения россияне. Согласно полученным результатам, около четверти россиян считают невыгодными валютные сбережения - так они объяснили свое нежелание хранить деньги в евро и долларах. Еще 30 процентов опрошенных считают самым выгодным механизмом накопления - размещение денег на вкладах в рублях под более высокий процент. Около 45 процентов россиян отмечают, что иностранные валюты по-прежнему не потеряли своей привлекательности как инструмент сбережений..

Наименование Упоминания в СМИ, июль 2021 1 Сбербанк 60 001 2 ВТБ 25 433 3 ФК Открытие 11 067 4 Россельхозбанк 9 721 5 Газпромбанк 6 904 6 Альфа-Банк 6 527 7 Промсвязьбанк 5 693 8 Тинькофф Банк 5 661 9 Райффайзенбанк 3 639 10 Московский кредитный банк 3 125 11 Росгосстрахбанк 2 950 12 Росбанк 2 774 13 Совкомбанк 2 704 14 Банк УРАЛСИБ 2 391 15 Банк ДОМ.РФ 2 332 16 Почта банк 2 278 17 Банк ЗЕНИТ 1 736 18 МТС Банк 1 637 19 Банк Санкт-Петербург 1 511 20 Новикомбанк 1 421 21 Банк Русский Стандарт 1 241 22 КБ Восточный 1 099 23 СКБ-банк 1 049 24 Банк ТРАСТ 1 043 25 МСП Банк 983 26 УБРиР 928 27 Ак Барс Банк 873 28 Примсоцбанк 833 29 РНКБ Банк 757 30 Банк Левобережный 706 31 Абсолют Банк 656 32 ХКФ Банк 655 33 ОТП Банк 606 34 АБ "Россия" 586 35 ЮниКредит Банк 546 36 КБ "Центр-инвест" 539 37 Азиатско-Тихоокеанский банк 536 38 Ренессанс Кредит 532 39 Алмазэргиэнбанк 464 40 Ситибанк 426 41 ТКБ Банк 426 42 СМП Банк 357 43 МИнБанк 338 44 ВБРР 3 45 Севергазбанк 286 46 Креди Агриколь КИБ 281 47 АКБ "Металлинвестбанк"к 259 48 Банк Интеза 255 49 Росэкскимбанк 250 50 Банк Союз 248

Наименование Индекс заметности, июль 2021 1 Сбербанк 12 979 920 2 ВТБ 5 146 245 3 ФК Открытие 1 880 125 4 Россельхозбанк 1 294 666 5 Альфа-Банк 972 769 6 Промсвязьбанк 31 102 7 Газпромбанк 906 375 8 Тинькофф банк 887 806 9 Райффайзенбанк 524 282 10 Московский кредитный банк 499 136 11 Банк ДОМ.РФ 473 756 12 Банк УРАЛСИБ 448 063 13 Росбанк 394 184 14 Банк Санкт-Петербург 393 784 15 Банк Русский Стандарт 374 225 16 Совкомбанк 361 272 17 КБ Восточный 303 574 18 Банк ТРАСТ 291 802 19 Новикомбанк 227 097 20 Банк ЗЕНИТ 212 801 21 Азиатско-Тихоокеанский Банк 206 512 22 Почта банк 205 799 23 Росгосстрах Банк 202 389 24 УБРиР 178 235 25 Ак Барс Банк 159 355 26 Абсолют Банк 151 082 27 МТС Банк 139 861 28 МСП Банк 139 631 29 СКБ-Банк 123 594 30 КБ "Центр-инвест" 92 393 31 Примсоцбанк 91 925 32 РНКБ-банк 86 616 33 МИнБанк 85 197 34 ХКФ Банк 84 724 35 Ситибанк 83 481 36 АБ "Россия" 76 152 37 Банк Интеза 72 167 38 Ренессанс Кредит 64 259 39 Росэксимбанк 62 857 40 ОТП Банк 62 537 41 Банк Левобережный 59 359 42 ЮниКредит Банк 58 837 43 АКБ "Металлинвестбанк" 54 687 44 Алмазэргиэнбанк 52 358 45 Банк "Кубань Кредит" 49 410 46 СМП Банк 48 520 47 Банк Союз 41 355 48 Запсибкомбанк 38 473 49 Экспобанк 34 039 50 ВУЗ-банк 33 038

Наименование Охват аудитории, июль 2021 1 ВТБ 309 948 667 2 Сбербанк 299 390 484 3 Газпромбанк 191 085 642 4 Альфа-банк 187 841 560 5 ФК "Открытие" 144 493 230 6 Россельхозбанк 132 333 497 7 Почта банк 120 732 471 8 Тинькофф Банк 116 438 344 9 Райффайзенбанк 91 395 325 10 Промсвязьбанк 73 72 444 11 Росбанк 63 086 683 12 Совкомбанк 58 654 619 13 Московский кредитный банк 51 755 876 14 Банк ТРАСТ 50 869 330 15 Банк Русский Стандарт 47 105 647 16 Банк ДОМ.РФ 46 726 656 17 КБ Восточный 45 019 794 18 Росгосстрахбанк 38 103 371 19 МСП Банк 36 297 095 20 ЮниКредит Банк 30 921 815 21 ОТП Банк 29 105 864 22 Банк Санкт-Петербург 27 733 297 23 Банк УРАЛСИБ 27 330 212 24 Примсоцбанк 27 317 814 25 Ситибанк 27 101 233 26 МТС Банк 26 256 603 27 РНКБ Банк 26 018 646 28 Росэксимбанк 25 424 881 29 Банк ЗЕНИТ 25 010 006 30 ВБРР 23 481 192 31 КБ "Центр-инвест" 22 927 601 32 ТКБ Банк 22 175 432 33 Новикомбанк 22 044 823 34 ХКБ Банк 21 617 156 35 Абсолют Банк 21 403 622 36 УБРиР 20 568 354 37 СКБ-банк 17 854 854 38 Ак Банк Банк 17 804 021 39 ИНГ Банк (Евразия) 17 726 771 40 Азиатско-Тихоокеанский Банк 17 353 250 41 Киви Банк 13 634 879 42 АБ "Россия" 13 239 660 43 СМП Банк 13 172 600 44 Мособлбанк 12 082 339 45 Инвестторгбанк 11 920 722 46 Экспобанк 11 908 041 47 БКС Банк 10 846 865 48 Ренессанс Кредит 10 341 841 49 МИнБанк 9 830 019 50 КредиАгрикольКИБ 9 442 244

1. Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п., до 6,5% годовых.

2. ЦБ не согласился с опасениями банков из-за регулирования экосистем.

3. Выплаты клиентам московского Руна-банка начнутся не позднее 6 августа -АСВ.

4. Убыток от экосистемы для Сбербанка составил более 19 млрд рублей с начала 2021 года.

5. Прибыль Сбербанка по МСФО за январь - июнь выросла более чем в 2 раза.

6. Сбербанк начал выдавать ипотеку иностранцам .

7. S&P: прибыль российских банков в 2021 году может вырасти до около 2-2,2 трлн рублей.

8. Новикомбанк привлечет для "Вертолетов России" 10 млрд руб. на производство авиатехники.

9. Газпромбанк запустил оплату по QR-коду через систему быстрых платежей.

10. ВТБ в I полугодии увеличил розничный портфель по РСБУ на 13%, объем привлеченных средств физлиц - на 10%.

11. Сбербанк раскрыл схему кражи денег через мессенджеры.

12. "Яндекс" закрыл сделку по покупке банка "Акрополь" за 1,1 млрд руб.

13. Держателям карт "Мир" стал доступен Apple Pay.

14. Общий спрос на бонды ВЭБа объемом $550 млн превысил $650 млн.

15. Еще 230 млрд рублей распределят между банками по льготной ипотеке.

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