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16 августа 2021 года 17:21

Рейтинг медиаприсутствия банков за июль 2021 года

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Петр Ковалев/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
13 августа. FINMARKET.RU - Сбербанк в июле 2021 года снова занял верхнюю строчку в рейтинге медиаприсутствия ведущих игроков банковcкого рынка СКАНа c результатом 60 001 упоминаний по сравнению с 63 047 в июне 2021 года.

За лидером в рейтинге следуют ВТБ, получивший 25 433 упоминаний (29 914 в июне) и банк "ФК Открытие" (11 067 против 11 649 упоминаний в июне).

В июльском рейтинге охвата сменился лидер - банк ВТБ обогнал по аудиторному охвату крупнейший российский банк. При этом у большинства кредитных организаций, учтенных в рейтинге охвата, показатели ухудшились. Причиной ситуации, очевидно, стало снижение деловой активности в июле, когда начался период отпускного затишья на российском финансовом рынке.

Тенденция снижения деловой активности могла отразиться и на индексе заметности: лидеры рейтинга заметно снизили качественные характеристики присутствия в медиаполе по сравнению с показателем июня. При этом изменений в тройке лидеров в июле не произошло: на первом месте по-прежнему Сбер с показателем 12.9 млн (-11%), на втором ВТБ - 5.1 млн (-26%), на третьем Открытие -1.9 млн (-15%).

Наиболее тиражируемым информационным поводом в июле, связанным с лидерами рейтинга, стали новости телеканалов о единовременных выплатах, которые, по решению президента РФ, в этом году получат родители школьников. В новостях упоминаются льготные программы Сбербанка и ВТБ, которые предусматривают доплаты и бонусы родителям. В новостях о выплатах на школьников фигурируют зампредправления ПАО "Сбербанк" Кирилл Царев, а также Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ПАО "Банк ВТБ.

Захват заложников в отделении Сбербанка в Тюмени 7 июля - в топе упоминаний в СМИ. Мужчина взял в заложники посетителей и персонал, требовал 15 миллионов рублей, угрожал взорвать самодельную бомбу, которая на поверку оказалась муляжом. Преступник обезврежен, пострадавших нет.

Событием лета стал Международный финансовый конгресс, он в этом году проходил в онлайн-формате. При этом переходу к зеленой экономике посвятили отдельную сессию конгресса, вызвавшую ажиотажный интерес. О прогнозах в сфере возобновляемых источников рассказали зарубежные и российские финансовые эксперты и менеджеры, в том числе глава Сбербанка Герман Греф, выступление которого широко тиражировались в СМИ.

По оценке Грефа, энергопереход ударит по российскому экспорту, сократив его на $4,4 трлн в ближайшие 30 лет. При этом падение нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2035 году может достичь 63%. Греф отметил, что "если ввести необходимые меры для развития ESG-финансирования и создания внутреннего рынка углеродных единиц, то выручка от продажи квот на выбросы сформирует альтернативные источники инвестиций, которые могут быть нацелены на финансирование декарбонизации.

Наиболее заметными инфоповодами в июле, касающимися ВТБ, стали новости с совещания президента РФ по развитию петербургского транспортного узла. Группа, в частности, упоминается в новостях о планах переноса порта из Санкт-Петербурга и последующей застройки территории порта. Кроме того, губернатор города Александр Беглов во ходе совещания рассказал о соглашении с Банком ВТБ по строительству второго терминала аэропорта Пулково. Финансирование проекта составит более 40 миллиардов рублей.

Часто тиражировались новости о развитии метрополитена Санкт-Петербурга. При дополнительных инвестициях появляются возможности открыть в 2024 году на территории Санкт-Петербурга шесть станций, заявил Беглов, отметив, что город создал вместе с банком ВТБ АО "Метрострой Северной Столицы", где контрольный пакет в 65% принадлежит городу.

Заметным инфоповодом июля стало письмо глав Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и "Открытия", а также президента Ассоциации банков России Георгия Лунтовского Эльвире Набиуллиной, в котором они предупредили, что предложенное ЦБ РФ регулирование экосистем грозит негативными последствиями для рынка. Новым правилам не смогут соответствовать более половины банков, а нагрузка на капитал может привести к сокращению отделений в небольших городах, указали они.

Вместе с тем ЦБ не согласился с опасениями банков, предложенный подход к регулированию экосистем и так называемых иммобилизованных активов (ИА) банков, к которым относятся основные средства, земли, вложения в недвижимость, технологии или нефинансовые компании, не приведет к негативным последствиям для сектора, считают в ЦБ.

Популярным в СМИ инфоповодом июля стало исследование банка "Открытие" и "Росгосстрах банка" о приемлемой стоимости свадьбы для россиян. Согласно исследованию, большинство россиян готовы потратить на свою свадьбу не более 200 тысяч рублей, при этом лишь 7% граждан приемлемой суммой считают свыше 500 тысяч рублей. При этом нормальной практикой свадьбу в кредит считают 26% опрошенных россиян, остальные же полагают, что кредит на свадьбу брать нельзя: если нет денег, лучше отложить свадьбу или сделать ее скромнее.

Широко тиражировались результаты исследования банка "Открытие" о том, в какой валюте предпочитают хранить сбережения россияне. Согласно полученным результатам, около четверти россиян считают невыгодными валютные сбережения - так они объяснили свое нежелание хранить деньги в евро и долларах. Еще 30 процентов опрошенных считают самым выгодным механизмом накопления - размещение денег на вкладах в рублях под более высокий процент. Около 45 процентов россиян отмечают, что иностранные валюты по-прежнему не потеряли своей привлекательности как инструмент сбережений..


Наименование Упоминания в СМИ, июль 2021
1 Сбербанк 60 001
2 ВТБ 25 433
3 ФК Открытие 11 067
4 Россельхозбанк 9 721
5 Газпромбанк 6 904
6 Альфа-Банк 6 527
7 Промсвязьбанк 5 693
8 Тинькофф Банк 5 661
9 Райффайзенбанк 3 639
10 Московский кредитный банк 3 125
11 Росгосстрахбанк 2 950
12 Росбанк 2 774
13 Совкомбанк 2 704
14 Банк УРАЛСИБ 2 391
15 Банк ДОМ.РФ 2 332
16 Почта банк 2 278
17 Банк ЗЕНИТ 1 736
18 МТС Банк 1 637
19 Банк Санкт-Петербург 1 511
20 Новикомбанк 1 421
21 Банк Русский Стандарт 1 241
22 КБ Восточный 1 099
23 СКБ-банк 1 049
24 Банк ТРАСТ 1 043
25 МСП Банк 983
26 УБРиР 928
27 Ак Барс Банк 873
28 Примсоцбанк 833
29 РНКБ Банк 757
30 Банк Левобережный 706
31 Абсолют Банк 656
32 ХКФ Банк 655
33 ОТП Банк 606
34 АБ "Россия" 586
35 ЮниКредит Банк 546
36 КБ "Центр-инвест" 539
37 Азиатско-Тихоокеанский банк 536
38 Ренессанс Кредит 532
39 Алмазэргиэнбанк 464
40 Ситибанк 426
41 ТКБ Банк 426
42 СМП Банк 357
43 МИнБанк 338
44 ВБРР 3
45 Севергазбанк 286
46 Креди Агриколь КИБ 281
47 АКБ "Металлинвестбанк"к 259
48 Банк Интеза 255
49 Росэкскимбанк 250
50 Банк Союз 248

Наименование Индекс заметности, июль 2021
1 Сбербанк 12 979 920
2 ВТБ 5 146 245
3 ФК Открытие 1 880 125
4 Россельхозбанк 1 294 666
5 Альфа-Банк 972 769
6 Промсвязьбанк 31 102
7 Газпромбанк 906 375
8 Тинькофф банк 887 806
9 Райффайзенбанк 524 282
10 Московский кредитный банк 499 136
11 Банк ДОМ.РФ 473 756
12 Банк УРАЛСИБ 448 063
13 Росбанк 394 184
14 Банк Санкт-Петербург 393 784
15 Банк Русский Стандарт 374 225
16 Совкомбанк 361 272
17 КБ Восточный 303 574
18 Банк ТРАСТ 291 802
19 Новикомбанк 227 097
20 Банк ЗЕНИТ 212 801
21 Азиатско-Тихоокеанский Банк 206 512
22 Почта банк 205 799
23 Росгосстрах Банк 202 389
24 УБРиР 178 235
25 Ак Барс Банк 159 355
26 Абсолют Банк 151 082
27 МТС Банк 139 861
28 МСП Банк 139 631
29 СКБ-Банк 123 594
30 КБ "Центр-инвест" 92 393
31 Примсоцбанк 91 925
32 РНКБ-банк 86 616
33 МИнБанк 85 197
34 ХКФ Банк 84 724
35 Ситибанк 83 481
36 АБ "Россия" 76 152
37 Банк Интеза 72 167
38 Ренессанс Кредит 64 259
39 Росэксимбанк 62 857
40 ОТП Банк 62 537
41 Банк Левобережный 59 359
42 ЮниКредит Банк 58 837
43 АКБ "Металлинвестбанк" 54 687
44 Алмазэргиэнбанк 52 358
45 Банк "Кубань Кредит" 49 410
46 СМП Банк 48 520
47 Банк Союз 41 355
48 Запсибкомбанк 38 473
49 Экспобанк 34 039
50 ВУЗ-банк 33 038

Наименование Охват аудитории, июль 2021
1 ВТБ 309 948 667
2 Сбербанк 299 390 484
3 Газпромбанк 191 085 642
4 Альфа-банк 187 841 560
5 ФК "Открытие" 144 493 230
6 Россельхозбанк 132 333 497
7 Почта банк 120 732 471
8 Тинькофф Банк 116 438 344
9 Райффайзенбанк 91 395 325
10 Промсвязьбанк 73 72 444
11 Росбанк 63 086 683
12 Совкомбанк 58 654 619
13 Московский кредитный банк 51 755 876
14 Банк ТРАСТ 50 869 330
15 Банк Русский Стандарт 47 105 647
16 Банк ДОМ.РФ 46 726 656
17 КБ Восточный 45 019 794
18 Росгосстрахбанк 38 103 371
19 МСП Банк 36 297 095
20 ЮниКредит Банк 30 921 815
21 ОТП Банк 29 105 864
22 Банк Санкт-Петербург 27 733 297
23 Банк УРАЛСИБ 27 330 212
24 Примсоцбанк 27 317 814
25 Ситибанк 27 101 233
26 МТС Банк 26 256 603
27 РНКБ Банк 26 018 646
28 Росэксимбанк 25 424 881
29 Банк ЗЕНИТ 25 010 006
30 ВБРР 23 481 192
31 КБ "Центр-инвест" 22 927 601
32 ТКБ Банк 22 175 432
33 Новикомбанк 22 044 823
34 ХКБ Банк 21 617 156
35 Абсолют Банк 21 403 622
36 УБРиР 20 568 354
37 СКБ-банк 17 854 854
38 Ак Банк Банк 17 804 021
39 ИНГ Банк (Евразия) 17 726 771
40 Азиатско-Тихоокеанский Банк 17 353 250
41 Киви Банк 13 634 879
42 АБ "Россия" 13 239 660
43 СМП Банк 13 172 600
44 Мособлбанк 12 082 339
45 Инвестторгбанк 11 920 722
46 Экспобанк 11 908 041
47 БКС Банк 10 846 865
48 Ренессанс Кредит 10 341 841
49 МИнБанк 9 830 019
50 КредиАгрикольКИБ 9 442 244
Главные темы публикаций:
  • 1. Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п., до 6,5% годовых.
  • 2. ЦБ не согласился с опасениями банков из-за регулирования экосистем.
  • 3. Выплаты клиентам московского Руна-банка начнутся не позднее 6 августа -АСВ.
  • 4. Убыток от экосистемы для Сбербанка составил более 19 млрд рублей с начала 2021 года.
  • 5. Прибыль Сбербанка по МСФО за январь - июнь выросла более чем в 2 раза.
  • 6. Сбербанк начал выдавать ипотеку иностранцам .
  • 7. S&P: прибыль российских банков в 2021 году может вырасти до около 2-2,2 трлн рублей.
  • 8. Новикомбанк привлечет для "Вертолетов России" 10 млрд руб. на производство авиатехники.
  • 9. Газпромбанк запустил оплату по QR-коду через систему быстрых платежей.
  • 10. ВТБ в I полугодии увеличил розничный портфель по РСБУ на 13%, объем привлеченных средств физлиц - на 10%.
  • 11. Сбербанк раскрыл схему кражи денег через мессенджеры.
  • 12. "Яндекс" закрыл сделку по покупке банка "Акрополь" за 1,1 млрд руб.
  • 13. Держателям карт "Мир" стал доступен Apple Pay.
  • 14. Общий спрос на бонды ВЭБа объемом $550 млн превысил $650 млн.
  • 15. Еще 230 млрд рублей распределят между банками по льготной ипотеке.


Опубликовано Финмаркет
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