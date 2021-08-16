Финансовые "пирамиды" стали "строить" для состоятельных клиентов

16 августа. FINMARKET.RU - МВД предупреждает о появлении новых финансовых "пирамид, пишет "Российская газета".

"МВД предупреждает о появлении новых финансовых "пирамид". (...) Их клиенты - богатые люди. (...) Реклама услуг (...) ведется не через СМИ, а кулуарно - среди своих. (...) Если среди желающих вложиться в "доходные" инвестиции попадаются пенсионеры, ими тоже не брезгуют. Зачастую именно обманутые пенсионеры информируют правоохранительные органы о мошенничестве. В Центральном банке России рассказали, что пенсионеров убеждают вкладывать деньги в фармацевтику, фермерские хозяйства, базы отдыха, в оптовые поставки овощей и фруктов. И обещают 18% дохода. (...) Мошенники маскируются под потребительские общества или потребительские кооперативы, которые не обладают статусом финансовой организации и не поднадзорны Банку России". - пишет "РГ".

Хотя, конечно, если среди желающих вложиться в "доходные" инвестиции попадаются пенсионеры, ими тоже не брезгуют, отмеает издание.

Издание также отмечает, что зачастую именно обманутые пенсионеры информируют правоохранительные органы о мошенничестве. В Центральном банке России рассказали, что пенсионеров убеждают вкладывать деньги в фармацевтику, фермерские хозяйства, базы отдыха, в оптовые поставки овощей и фруктов. И обещают 18 процентов дохода. В прошлом году в столичном регионе было выявлено 45 организаций, подозрительно похожих на финансовые "пирамиды". Мошенники маскируются под потребительские общества или потребительские кооперативы, которые не обладают статусом финансовой организации и не поднадзорны Банку России.