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16 августа 2021 года 09:55
Финансовые "пирамиды" стали "строить" для состоятельных клиентов
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Виталий Белоусов/ТАСС
16 августа. FINMARKET.RU - МВД предупреждает о появлении новых финансовых "пирамид, пишет "Российская газета". "МВД предупреждает о появлении новых финансовых "пирамид". (...) Их клиенты - богатые люди. (...) Реклама услуг (...) ведется не через СМИ, а кулуарно - среди своих. (...) Если среди желающих вложиться в "доходные" инвестиции попадаются пенсионеры, ими тоже не брезгуют. Зачастую именно обманутые пенсионеры информируют правоохранительные органы о мошенничестве. В Центральном банке России рассказали, что пенсионеров убеждают вкладывать деньги в фармацевтику, фермерские хозяйства, базы отдыха, в оптовые поставки овощей и фруктов. И обещают 18% дохода. (...) Мошенники маскируются под потребительские общества или потребительские кооперативы, которые не обладают статусом финансовой организации и не поднадзорны Банку России". - пишет "РГ". Хотя, конечно, если среди желающих вложиться в "доходные" инвестиции попадаются пенсионеры, ими тоже не брезгуют, отмеает издание. Издание также отмечает, что зачастую именно обманутые пенсионеры информируют правоохранительные органы о мошенничестве. В Центральном банке России рассказали, что пенсионеров убеждают вкладывать деньги в фармацевтику, фермерские хозяйства, базы отдыха, в оптовые поставки овощей и фруктов. И обещают 18 процентов дохода. В прошлом году в столичном регионе было выявлено 45 организаций, подозрительно похожих на финансовые "пирамиды". Мошенники маскируются под потребительские общества или потребительские кооперативы, которые не обладают статусом финансовой организации и не поднадзорны Банку России.
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Ключевые слова: РФ, мошенники."пирамиды"
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