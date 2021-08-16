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16 августа 2021 года 09:25
Цены на отели во время международных форумов ограничат законом
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Валерий Шарифулин/ТАСС
16 августа. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрабатывает законопроект, который будет ограничивать экономически необоснованный рост цен на проживание в отелях и гостиницах во время крупных международных мероприятий. Предпосылкой стали жалобы и обращения от граждан и бизнеса, пишет "Российская газета". Как стало известно "РГ", ведомство предлагает привязать стоимость номеров к базовой среднегодовой цене. В ФАС подтвердили информацию о разработке законопроекта и сообщили, что он будет широко обсуждаться с другими ведомствами и представителями отрасли. Вопрос о ценах на гостиницы поднимается во время каждого крупного события, отмечает "РГ". Наиболее показательный пример - Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Обычные туристы, решившие отправиться в город на Неве в это же время, не могут заселиться в отель - цены завышены более чем на 100%. Так, во время ПМЭФ-2019 стоимость номеров "классический", "де-люкс" и "улучшенный де-люкс" (самые дешевые категории) в отеле "Астория" составила 372 тысячи рублей. При этом цены на те же номера в декабре 2020 года (последний месяц года считается высоким сезоном из-за приближающихся новогодних праздников, но без крупных международных событий) начинались от 20,4-25,2 тысячи рублей и доходили максимум до 189-197 тысяч.
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