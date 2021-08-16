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16 августа 2021 года 09:14
Россинам могут предложить авиабилеты по турмаршрутам по рублю
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Валерий Шарифулин/ТАСС
16 августа. FINMARKET.RU - В ближайшее время в России могут появиться в продаже авиабилеты стоимостью один рубль, сообщают "Известия". Приобрести их — в случае появления — смогут только взрослые, летящие с детьми до 18 лет. Как выяснилось, обязательство продавать билеты практически бесплатно взяла на себя одна из российских авиакомпаний, пытавшаяся стать получателем выделенных правительством субсидий на перевозку семей по внутрироссийским туристическим маршрутам. В итоге в продаже может появиться около 25 тыс. таких проездных документов. За рубль можно будет добраться из Калининграда в Иркутск, Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Самару и обратно.А вот цены на другие направления снизятся с наступлением низкого сезона в авиации, прогнозируют участники рынка. Перевозчики не ограничены в снижении ценника, который указали в заявках, и с наступлением низкого сезона в авиации (с ноября) будут продавать их по значительно меньшей цене, прогнозирует источник "Известий" в одном крупном перевозчике.
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Ключевые слова: РФ, авиабилеты, цены
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