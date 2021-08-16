ФНС усилила контроль за активами и операциями россиян за рубежом

16 августа. FINMARKET.RU - Количество запросов к налогоплательщикам, например уведомлений о явке в инспекцию, требований предоставить документальное подтверждение тех или иных зарубежных операций, выросло в разы, пишут "Ведомости", ссылаясь на информацию директора департамента налогов и права "Делойт" в СНГ Леонида Печерникова.

Практически всех клиентов, которые задекларировали контролируемые иностранные компании (КИК), вызвали для дачи пояснений: ФНС интересовалась, по какой причине эти физлица не декларировали прибыль за предыдущие периоды, отметил Печерников. .

С 2020 г. владельцы компаний за рубежом могут выбирать между двумя форматами уплаты налога. Первый – перечислять 5 млн руб. за все зарубежные активы и не сдавать отчетность – так называемый паушальный налог. Другая опция – стандартно отчитаться о компаниях с прибылью от 10 млн руб. в год и заплатить НДФЛ 13% или 15% для физлиц и 20% для юрлиц. Контролирующим лицом КИК признается владелец (юрлицо или физлицо) доли от 25%. Если компания минимум на 50% принадлежит российским резидентам, бенефициарами признаются владельцы доли от 10%.

Новый фиксированный налог с КИК в 5 млн руб. независимо от суммы прибыли выбрало более 270 бизнесменов, сообщил "Ведомостям" представитель ФНС. Они обязались платить фиксированный налог в течение трех лет, что принесет бюджету более 1,3 млрд руб. ежегодно

В 2020 г. в казну поступило 5,2 млрд руб. от КИК, показывают данные ФНС. Крупнейшим плательщиком оказался основной владелец НЛМК Владимир Лисин, который выплатил в бюджет Липецкой области свыше 1,1 млрд руб. На 1 июня 2021 г. в консолидированный бюджет поступил почти 1 млрд налога на прибыль с КИК и 253,1 млн руб. в виде НДФЛ.

Представитель ФНС пояснил, что некоторые пользователи нового режима не задекларировали фиксированный размер прибыли КИК или же сообщили необоснованно уменьшенную сумму.

Открытие "непознанных ранее областей" привело к тому, что ФНС резко активизировала выездные проверки физлиц по предыдущим периодам, дополнила партнер FTL Advisers Дарья Невская. Но налогоплательщики, которые подавали декларации весной, уже учли риск повышенного внимания.

Впрочем, есть и более серьезный аргумент, чтобы тщательнее готовить отчетность. В этом году штраф за непредставление в срок уведомления о КИК и финансовой отчетности вырос в 5 раз – со 100 000 до 500 000 руб. А если не представить документы по требованию налоговой, могут взыскать до 1 млн руб., причем ФНС вправе оштрафовать за несколько лет (срок давности по налоговым искам – три года).

Кроме повышенного интереса к КИК, ФНС начала особо активно проверять операции по ценным бумагам.