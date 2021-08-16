Рынок труда предъявляет спрос

16 августа. FINMARKET.RU - На российском рынке труда растет число вакансий и уровень зарплатных предложений. Такой вывод делает "Коммерсант", опирающийся на совместное исследование "Работа.ру" и "СберИндекс", данные частично подтверждает статистика сервисов hh.ru и Superjob.

Как пишет "Ъ", с января по июнь 2021 года общее число вакансий, открытых на сервисе "Работа.ру", выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Схожую динамику продемонстрировала и база вакансий hh.ru, выросшая с начала года на 48%. О появлении новых возможностей для трудоустройства говорит и динамика безработицы — с начала этого года ее уровень ежемесячно снижался и упал с 5,8% в январе до 4,8% в июне. отмечает газета.

Повышение спроса на трудовые ресурсы совпало по времени с ускорением инфляции, что привело к росту зарплат в ряде отраслей.