ВВП России во 2-м квартал вырос на 10,3%

Российская экономика во втором квартале выросла на 10,3% после снижения на 0,7% в первом, свидетельствуют предварительные данные Росстата. Минэкономразвития оценивало повышение ВВП в апреле-июне на уровне 10,1%

13 августа. FINMARKET.RU - Росстат опубликовал предварительную оценку динамикиРФ во 2-м квартале 2021 года. По сравнению со 2-м кварталом 2020 года ВВП вырос на 10,3%. Снижение ВВП РФ в 1-м квартале в годовом выражении составляло 0,7%. Росстат отдельно уточнил, что рост ВВП РФ во 2-м квартале 2021 года по сравнению с доковидным 2-м кварталом 2019 годом оценивается в 1,7%.

Данные Росстата оказались чуть лучше оценки Минэкономразвития, которое ранее оценивало рост ВВП в апреле-июне на 10,1%.

ВВП РФ в июне 2021 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 8,5% в годовом выражении, говорилось в докладе "Картина деловой активности". В целом во 2-м квартале 2021 года, по оценке министерства, рост ВВП РФ составил 10,1% ко 2-му кварталу 2020 года и 1,5% ко 2-му кварталу 2019 года.

"В июне ВВП, по оценке, достиг допандемийного уровня (плюс 0,1% к 4-му кварталу 2019 года с исключением сезонности). Прирост ВВП к июню 2020 года составил 8,5% год к году (г/г; к июню 2019 года - плюс 1,9%), по итогам 2-го квартала 2021 года - 10,1% г/г (плюс 1,5% ко 2-му кварталу 2019 года)", - говорилось в обзоре Минэкономразвития.

Скачок ВВП во 2-м квартале объясняется низкой базой прошлого года - во 2-м квартале 2020 года экономика упала на 7,8% по сравнению со 2-м кварталом 2019 года. В 3-м квартале 2020 года падение замедлилось до 3,5%, поэтому в третьем квартале текущего года темпы роста в годовом выражении существенно снизятся по сравнению со вторым кварталом.

ВВП РФ в 2020 году снизился на 3%, в этом году ожидается значительный восстановительный рост.

Ранее Минэкономразвития в июле повысило прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 3,8% с 2,9%. При этом ЦБ на прошлой неделе еще больше повысил свой прогноз в отношении роста российской экономики в 2021 году - до 4-4,5% с 3-4%, и даже новый прогноз Минэкономразвития не попадает в этот интервал.

Министр экономического развития Максим Решетников 5 августа заявил журналистам, что прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на 2021 год на уровне 3,8% может выглядеть несколько консервативным, но темпы роста российской экономики замедляются, к концу года возможно некоторое охлаждение. По его словам, коррекция прогноза будет анализироваться после выхода макростатистики за июль. Он также отметил, что новые параметры сделки ОПЕК+ добавят в рост российской экономики 0,1 п.п. в 2021 году и 0,2 п.п. в 2022 году, но, с другой стороны, "очевидный минус дает ужесточение ДКП".

Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ на 2022 год равняется 3,2% и также не попадает в интервал ЦБ (2-3%), прогноз министерства на 2023 год равняется 3,0%, что соответствует верхней границе интервала ЦБ (2-3%).

Таким образом, ЦБ более оптимистичен относительно отскока экономики в 2021 году, но пессимистичнее в отношении поствосстановительного роста в 2022-2023 годах.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в конце июня, в 2021 году предполагает рост на 3,7%, в 2022 году - лишь на 2,0%.

При этом эксперты ВЭБа оценивали рост экономики во 2-м квартале на уровне 11,5%. "Рост ВВП РФ во 2-м квартале 2021 года оценивается в 11,5% в годовом выражении, а в целом за 1-е полугодие 2021 года - в 5,3%, говорилось в ежемесячном мониторинге Института исследований и экспертизы ВЭБа.

Как говорится в сообщении Росстата, при расчете использованы индикаторы отраслевой статистики, которые показали рост производства в следующих видах экономической деятельности:

- пассажирооборот (+250%);

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (+30,2%);

- розничный товарооборот (+23,5%);

- оптовый товарооборот (+19,8%);

- обрабатывающие производства (+11,4%);

- строительство (+10,7%);

- грузооборот (+9,9%);

- добыча полезных ископаемых (+7,8%);

- обеспечение электрической энергией, газом и паром (+7,2%).

10 сентября 2021 года Росстат опубликует первую оценку ВВП за 2-й квартал 2021 года. В ней будут представлены номинальный объем, индексы физического объема, дефлятора ВВП, а также отраслевая структура ВВП. Первая оценка будет учитывать поступившие от респондентов уточнения данных и дополнительную информацию от министерств, ведомств и Банка России, указывает Росстат.