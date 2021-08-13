Каждая третья семья в РФ распадается из-за нехватки средств

13 августа. FINMARKET.RU - Регулярные опросы о причинах распада российских семей показали тревожную тенденцию: доля разводов по причине бедности увеличилась за последние восемь лет с 20 до 33%. Понятно, что материальный достаток - это не единственная и даже не главная причина прочности семьи. Однако, судя по опросам, испытание нарастающей бедностью выдерживают все меньше семей, пишет "Независимая газета"

За пять месяцев этого года в России было заключено 267 тыс. браков. И почти столько же было зафиксировано разводов - 252 тыс. Сегодня на 1 тыс. населения в России приходится 4,4 заключенного брака и 4,2 развода. При этом число разводов в РФ стремительно растет. Для сравнения: за весь 2020 год в стране на 1 тыс. населения приходилось 3,9 развода и 5,3 заключенного брака.

Основная декларируемая причина для развода - это. В опросе, проведенном Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ), финансовую несостоятельность в качестве повода для развода назвала треть респондентов. Для сравнения: взаимное непонимание (15%), неверность одного из партнеров (14%), бытовые проблемы (10%), а также несовместимость характеров и пьянство (по 8%) называли куда реже.

За восьмилетний период падения доходов населения бедность в качестве причины развода стали называть значительно чаще. В 2013 году бедность и безработицу в качестве основной причины развода называл каждый пятый, а уже в 2015-м - каждый четвертый. Сегодня их доля увеличилась до 33%.

"Основной причиной финансовой несостоятельности граждан является отсутствие навыков планирования и учета семейного бюджета, а также финансовая неграмотность. Зачастую молодые семьи берут огромные кредиты на свадьбу, их приходится выплачивать несколько лет. Если у пары отсутствует денежная "подушка безопасности", потеря работы, рождение ребенка становятся не только стрессом, но и кризисной ситуацией. Стесненные в средствах супруги либо сразу разводятся, либо берут новые займы, а потом разводятся и не могут поделить кредиты", - говорит первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. Еще одним фактором риска, по его мнению, является отсутствие собственного жилья и невозможность накопить первоначальный взнос на квартиру.

Рост доли россиян, считающих, что причиной для развода может стать бедность или отсутствие работы, связан в первую очередь с падением доходов и соответственно уровня жизни большинства отечественных домохозяйств, соглашается аналитик компании "Финам" Алексей Коренев. По его мнению, зависимость количества разводов из-за материальных трудностей в семье от экономической ситуации в государстве практически прямая. "Получается, что пока в экономике страны все шло хорошо, муж был кормильцем, строил карьеру, а жена просиживала скромным сотрудником. А когда в экономике наметились проблемы, выясняется, что весь семейный быт лежит на плечах женщины, пока муж ищет работу", - рассуждает эксперт.