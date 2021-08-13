РСПП раскритиковал законопроект о покупке пакетов акций

13 августа. FINMARKET.RU - Ряд положений законопроекта о приобретении крупных пакетов акций, разработанного Минэкономразвития, ущемляет права мажоритариев (владельцев контрольного пакета), считает бизнес. Это следует из отзыва Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), пишут "Известия"

Минэкономразвития работает над поправками в законопроект "Об акционерных обществах (АО)" уже несколько лет. Последние корректировки, касающиеся реформирования института покупки крупных пакетов акций, были внесены в июле 2021 года.

В доработанном проекте сохранилась ключевая идея отказа от определения "аффилированные лица" - покупатели крупных пакетов - в пользу понятия "связанность между лицами". К связанным предлагается относить близких родственников, подконтрольных и контролируемых лиц, а также тех, кто "действует согласованно" на основе письменного или устного соглашения о покупке, контроле, голосовании или политике при управлении ПАО. Последнее стало объектом критики РСПП.

Кроме того, законопроект расширяет список случаев, когда получившее контроль над компанией лицо обязано направить остальным акционерам предложение о выкупе их акций. Такую оферту будут обязаны сделать и связанные лица, которые совместно превысили порог владения 30%, 50% или 75% голосующих акций или стали контролирующими.

При этом миноритарии получат новые права, если такое предложение направлено не будет. А именно: право требовать приобретения нарушителями всех или части ценных бумаг, принадлежащих миноритарию, а также возможность обратиться в суд с иском о возмещении убытков.

"Данные механизмы являются чрезмерными и ущемляют права мажоритарных акционеров. В действующей редакции закона об АО нарушитель уже подвергается значительным ограничениям в виде уменьшения количества акций, которыми он вправе голосовать, что является достаточной мерой воздействия", - уверены в РСПП.

Более того, по проекту, для случаев превышения 50% и 75% порога любое последующее приобретение голосующих акций (даже 1%) влечет обязанность по направлению предложения, обратили внимание в союзе. Непонятно, почему именно приобретение более 1%, а, например, не более 3%, 5% или 10%, должно обязывать направлять такое предложение, сказано в документе.

Не устроило союз и положение законопроекта, которое предполагает, что исполнение обязательств лица, направившего оферту, должно обеспечиваться независимой гарантией.

В целом законопроект был поддержан РСПП с замечаниями, некоторые из которых являются существенными, заявил "Известиям" вице-президент союза Александр Варварин. По его словам, законопроект не сбалансирован, поскольку в нем доминируют идеи защиты миноритариев за счет лишения мажоритарных акционеров ряда привычных инструментов или усложнения их использования.

В Ассоциации юристов России согласились с претензиями РСПП. Как заявила ее член Оксана Соболева, законопроект Минэкономразвития действительно предлагает миноритариям избыточные привилегии, а понятие согласованности лиц вносит неопределенность в регулирование.