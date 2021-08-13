Ритейлеры просят расширить льготы за продажу подержанной техники

13 августа. FINMARKET.RU - Перечень техники, при перепродаже которойбудет рассчитан по межценовой разнице, должен быть расширен. С таким заявлением Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; в нее входят Apple, Intel, Canon, Panasonic, Ariston, "М.видео" и др.) обратилась в Минфин, сообщил "Ведомостям" представитель объединения.

Как говорит представитель РАТЭК Антон Гуськов, целесообразно включить в список умные часы и компьютеры-моноблоки. Также РАТЭК предлагает включить в перечень посудомоечные машины, микроволновые и другие печи, кухонные плиты, аппаратуру для воспроизведения звука, наушники, модемы, игровые приставки и т. п., следует из письма в Минфин.

Помимо этого РАТЭК считает нужным снизить налоговую нагрузку на перепродажу компьютеров-моноблоков, поскольку они схожи по параметрам с портативными компьютерами, которые уже включены в проект перечня. "Как и в случае с умными часами, некоторые магазины электроники уже предоставляют возможности trade-in для моноблоков, поэтому их официальное включение позволит обеспечить прозрачные и единообразные условия в trade-in", - добавил Гуськов.

C 2022 г. ритейл сможет воспользоваться льготами по налогу на добавленную стоимость (НДС) при перепродаже подержанной бытовой техники и электроники. Розничным продавцам будет позволено снизить налогооблагаемую базу на стоимость покупки товара у физлица - закон о развитии trade-in принят в апреле. Сейчас правительству необходимо определиться со списком товаров, которые могут подпасть под льготу. Минфин предложил включить в перечень мобильные телефоны, холодильники и морозильники, бытовые стиральные машины, пылесосы, ноутбуки, планшеты и компьютеры, следует из опубликованного для общественного обсуждения проекта постановления правительства.

Простимулировать trade-in в сегменте потребительской техники и электроники правительство решило по аналогии с автомобильным рынком - там уже действуют правила расчета НДС по межценовой разнице. Предполагается, что такой порядок делает налогообложение при перепродаже более справедливым и стимулирует ритейл платить за подержанные товары большую сумму. Сейчас, когда компания выкупает у физлица, например, смартфон, то при перепродаже вынуждена платить НДС не с разницы, а с полной стоимости, за которую продала товар.