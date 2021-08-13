Внутренний рынок РФ обеспечен топливом в полном объеме

13 августа. FINMARKET.RU - В России производство бензина находится на высоком уровне, внутренний рынок обеспечен топливом в полном объеме, сообщил главаНиколай Шульгинов.

По его словам, которые приводит Минэнерго, министерство совместно с ФАС России продолжает осуществлять постоянный мониторинг ситуации на внутреннем рынке моторного топлива для поддержания топливообеспечения регионов на стабильном уровне с учетом необходимости проведения плановых ремонтных работ на заводах, а также в условиях возникновения нештатных ситуаций.

Текущие макроэкономические условия для производства нефтепродуктов благоприятны, отмечает министр. Производство бензина остается на высоком уровне - с начала августа в среднем за сутки производится 61,2 тыс. тонн АИ-92, 44,6 тыс. тонн АИ-95, что в целом соответствует уровню 2019-2020 годов.

"Производства нефтепродуктов на заводах достаточно для полного удовлетворения текущего спроса нас учетом смещения графика ремонта на Рязанской НХК, переориентации части экспорта бензина Киришского НПЗ ПАО "Сургутнефтегаз" на внутренний рынок по рекомендациям Минэнерго России и ФАС России, а также существенного превышения всеми производителями минимальной величины реализации моторного топлива на бирже", - пояснил глава Минэнерго.

Для стабилизации ситуации на рынке Минэнерго и ФАС еженедельно проводятся оперативные совещания с крупными компаниями-производителями нефтепродуктов, в рамках которых компании подтверждают приоритет удовлетворения внутреннего спроса на топливо и готовность давать дополнительные объемы в рынок.

"Дополнительно нефтяные компании начали выполнять рекомендации штаба Минэнерго России по использованию запасов бензина и дизельного топлива с нефтебаз для отгрузки на внутренний рынок, поскольку текущий уровень запасов топлива находится на достаточном высоком для данного сезона уровне", - добавил министр.

Совокупный объем реализации нефтепродуктов на бирже продолжает находиться на уровнях выше аналогичного периода 2019 года примерно на 20%. С начала августа в среднем за сутки через биржевой канал реализуется 21,6 тыс. тонн по бензину АИ-92 (+5% к уровню 2019 г.) и 13,8 тыс. тонн по бензину АИ-95 (+40% к уровню 2019 г.), что в среднем составляет порядка 27 % от объема производства автомобильного бензина и почти в 2,5 раза превышает минимальный норматив биржевых продаж (составляющий 11%). Продажи дизельного топлива на бирже составляют около 18% от объема производства и также почти в 2,5 раза превышают минимальный норматив (составляющий 7,5%).

С начала сентября ожидается возобновление производства моторных топлив на Сургутском ЗСК по автомобильному бензину на 90 тыс. тонн и по дизельному топливу на 56 тыс. тонн, что создаст дополнительный объем предложения на рынке к началу сезона возвращения населения после массовых отпусков.

"В целях анализа факторов, влияющих на изменение оптовых цен на нефтепродукты, а также стратегий, которые бы могли привести нарушению антимонопольного законодательства, в том числе к росту цен на нефтепродукты, служба запросила у нефтяных компаний реестр заключенных договоров на поставку и закупку нефтепродуктов, чтобы выявить объёмы, приобретаемые третьими лицами в интересах этих нефтяных компаний и аффилированных с ними лиц. Также ФАС провела внеплановые проверки нефтетрейдеров и запросила у них аналогичную информацию. При выявлении нарушений антимонопольного законодательства по итогам анализа полученных сведений будет приняты меры реагирования", - отметил глава ФАС Максим Шаскольский, которые приводятся в сообщении.

Минэнерго совместно с ФАС продолжают держать ситуацию на особом контроле и с учетом обозначенных факторов не видят поводов для ажиотажного спроса на бирже, отмечает ведомство. Кроме того, ведется детальное изучение отдельных биржевых сделок перепродажи на базисах НПЗ моторного топлива по завышенным ценам трейдерами, не имеющими собственного производства на соответствующих базисах, с целью аннулирования данных транзакций и пресечения подобной практики в будущем.