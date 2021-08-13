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13 августа 2021 года 08:20

В Госдуму внесен законопроект об изъятии загранпаспортов у должников

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Сергей Коньков/ТАСС
Сергей Коньков/ТАСС
13 августа. FINMARKET.RU - Правительство внесло в Госдуму проект закона, изменяющий правила выезда из страны должников.

Инициатива, размещенная в базе законодательной деятельности палаты парламента, предусматривает возможность изъятия заграничных паспортов у граждан, которым по каким-то причинам ограничен выезд за рубеж.

Согласно проекту закона, в том числе заграничные паспорта подлежат изъятию у лиц, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений.

Документ предусматривает, что должник после исполнения своих обязательств сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе.

Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения.

Также проектом вводится обязанность для всех органов, принявших решение о запрете выезда за границу в отношении конкретного гражданина, довести эту информацию до человека. Так, "не позднее дня, следующего за днем принятия решения об ограничении", гражданину направляется уведомление, либо его знакомят под роспись о принятом решении.

Такие же ограничения возможны, если гражданин является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого, - до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда.

То же касается осужденных за совершение преступления, - до отбытия (исполнения) наказания или до освобождения от наказания.

Признание паспорта недействительным

Кроме того, законопроект устанавливает законодательные основания для признания заграничных паспортов недействительными.

Компетентные органы получат полномочия проводить проверки с целью установления факта оформления и выдачи с нарушением законодательства основного документа, удостоверяющего личность.

Документы, признанные недействительными, будут изыматься.

Так, заграничные паспорта будут признаваться недействительными и изыматься в случае изменения владельцем фамилии, имени, даты рождения, пола.

Загранпаспорт будет признаваться недействительным по истечении 6-ти месяцев после наступления соответствующих обстоятельств.


Опубликовано Финмаркет
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