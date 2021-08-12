Доходы факторинга отстают от оборота

12 августа. FINMARKET.RU - Доходы факторинговых компаний по итогам 1-го полугодия 2021 года составили 36,5 млрд руб., что на 30% больше показателя 1-го полугодия 2020 года. Эти данные следуют из отчета Ассоциации факторинговых компаний (АФК) по итогам 6 месяцев, пишет "Коммерсант" . При этом объем выплаченного финансирования в январе-июне составил около 2,3 трлн руб., что в 1,5 раза выше прошлого года. Объем выплаченного финансирования в 1-м полугодии 2020 года составил 1,5 трлн руб., показав, несмотря на пандемию, рост относительно 2019 года на 14%, следует из данных АФК.

Совокупный портфель рынка факторинга на середину 2021 года составил 1,06 трлн руб. (рост на 56%). И по итогам года участники рынка ожидают роста до 1,3-1,4 трлн руб.

Динамика дохода зависит от целого ряда факторов - уровень вознаграждения и периодичность его взимания (в начале или в конце сделки), размер сделок, их срочность, поясняет управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. "Если заметный объем финансирования проведен в конце года, то в зависимости от условий финансирования часть доходов фактор может получить уже в следующем году",- отмечает эксперт. Но собеседник в одной крупной факторинговой компании уверен, что такая ситуация на рынке сложилась из-за того, что один из крупных игроков снижал ставки, чтобы укрепить свои позиции на рынке. В результате в отчетном полугодии совершались крупные сделки по более низким ставкам, что и привело к общему снижению дохода в сегменте.