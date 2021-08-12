Детские пособия простимулировали компьютерный рынок

12 августа. FINMARKET.RU - Выплата единовременных пособий на детей 6-18 лет в размере 10 000 руб. (они также полагаются молодым людям с ограниченными возможностями 18-23 лет), стартовавшая 2 августа, подстегнула спрос на портативную электронику в России, рассказали "Ведомостям" представители нескольких ритейлеров.

"За первые дни августа мы отмечаем повышенный спрос на такие категории товаров, как умные часы (+44% к последним 10 дням июля), планшеты (+21%), ноутбуки (+16%), - рассказывает вице-президент по закупкам и развитию "Связного" Михаил Догадин. - В частности, мы это связываем с материальной помощью от государства семьям с детьми - в прошлые годы родители начинали подготовку к школе преимущественно с середины месяца".

"Социальную выплату на школьников многие покупатели решили потратить на компьютерную технику - на неделе со 2 августа штучные продажи ноутбуков на Ozon в ценовой категории от 25 000-35 000 руб. выросли на 44% относительно предыдущей недели, продажи многофункциональных устройств - на 42%, мониторов - на 28%, - рассказывает представитель маркетплейса. - Помимо компьютерной техники растет спрос на смарт-часы для детей - их продажи на прошлой неделе увеличились на 20% к предыдущей неделе".

В целом количество покупок в сегменте компьютерной техники 1-10 августа 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. увеличилось в 2,2 раза, подсчитали в "МТС банке", проанализировав данные об использовании россиянами платежных карт. Аналитики банка также связывают рост продаж с выплатой пособий на детей.

Впервые разовые пособия на детей 3-16 лет в размере 10 000 руб. были выплачены россиянам в июне и июле 2020 г. - всего на этибыло направлено 548 млрд руб. Тогда это обернулось покупательским бумом на рынке смартфонов.