Продукты становятся самой быстрорастущей категорией на рынке онлайн-продаж

12 августа. FINMARKET.RU - По итогам января-июняпродуктов питания в России превысили 150 млрд руб., это в 2,5 раза больше аналогичного уровня прошлого года. Такие расчеты "Коммерсанту" предоставили в Infoline. Как прогнозируют аналитики, по итогам года оборот рынка достигнет 400 млрд руб., а к 2024 году - 1,1 трлн руб. Продукты питания станут ключевым драйвером роста всего онлайн-рынка, их доля в результате увеличится с 5,3% до 18,8%, ожидают в Infoline.

Как отмечают аналитики, пандемия COVID-19 оказалась катализатором развития онлайн-торговли продуктами питания в 2020 году, а одним из ключевых результатов стало повышение доверия покупателей. У потребителей сформировалась привычка заказывать продукты в интернете, особенно у жителей крупных городов, говорится в обзоре Infoline. По подсчетам аналитиков, за прошлый год аудитория активных интернет-покупателей выросла более чем на 40% и превысила 60 млн человек. Гендиректор Infoline Иван Федяков добавляет, что сами компании продолжают активно инвестировать в развитие и экспансию в регионы, часть которых показывает результаты, сравнимые с Москвой. Кроме того, растущая инфляция позволяет производителям продуктов компенсировать рост себестоимости и наращивать поставки, добавляет он.

Продукты питания и товары повседневного спроса (FMCG) действительно были локомотивами роста электронной коммерции в последний год, подтверждают в "Яндексе". Так, во втором квартале 2021 года FMCG в e-commerce-бизнесе компании занял крупнейшую долю в 39%, что выше, чем доля электроники (33%), отмечают там.