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12 августа 2021 года 08:51
Отказ от излишней упаковки сократит отходы на 10%
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YAY\ТАСС
12 августа. FINMARKET.RU - Отказ магазинов и производителей продуктов питания от излишней упаковки мог бы сократить объем трудноперерабатываемых отходов на 10%, выяснили специалисты ППК "Российский экологический оператор" (РЭО). Для этого они обошли магазины ведущих торговых сетей и обратили внимание, в какой обертке продаются мясо, овощи и фрукты. По их мнению, ПЭТ-лотки и подложки для овощей из ПВХ, которые сверху оборачивают в тонкую пленку, можно заменить на аналоги, например, из пульпокартона. Такая упаковка из мусорного бака попадет на переработку, в то время как традиционные лотки будут захоронены на полигоне, пишет "Российская газета". "При переходе на более экологичные варианты упаковки товары могут незначительно подорожать, - признает гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев. - Возможно увеличение стоимости товаров в бумажной упаковке на 1,4%, пластиковой - 1,3%, стеклянной - 1,2%, из черных и цветных металлов - 0,7%". "Процент переплаты за упаковку невелик и теряется в общей себестоимости продукта, - считает старший преподаватель Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Лебедев. - Более половины цены продукта на полке составляют налоги, пошлины, затраты на маркетинг и логистику". "Упаковку из комбинированных материалов переработать тоже можно, тот же "Тетрапак", состоящий из алюминия, бумаги и пластика, разделяют на бумагу и полиалюминиевую смесь, чтобы превратить ее в строительные профили, решетчатые ящики, облицовочные материалы, - добавляет Буцаев. - Сейчас в России это делают на шести заводах". При этом в ППК РЭО признают, что упаковка необходима, она сохраняет товар. Но призывают к минимализму - если одного слоя достаточно, то второй использовать не надо.
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