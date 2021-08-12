Клиентов НПФ защитят от мошенничеств со сменой фонда

12 августа. FINMARKET.RU - С 2022 года негосударственные страховые пенсионные фонды будут обязаны возместить средства гражданам, если они были переведены в другие страховые компании с нарушением закона, предполагают подготовленные правительством поправки. Как выяснили "Известия" , законопроект кабмина "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" в октябре может принять Госдума. Документ предлагает защитить права россиян, которые хранят свои пенсионные накопления в негосударственных фондах и могут их потерять при досрочном переходе из одного фонда в другой.

"Законодательством в сфере обязательного пенсионного страхования в настоящее время не предусмотрена возможность возврата инвестиционного дохода, удержанного в связи с досрочным переходом застрахованного лица, в случае неправомерного перевода от одного страховщика к другому и признания судом соответствующего договора недействительным", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Сейчас восстановление на пенсионном счете накопительной пенсии осуществляется в судебном порядке, уточнили авторы документа. Однако в отдельных случаях происходят отказы.

"В целях решения данного вопроса законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков (от которых были переведены пенсионные накопления граждан) восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода", - указано в пояснительной записке.

Для подготовки изменений в ряд нормативных правовых актов Банка России, а также доработки информационных систем негосударственных пенсионных фондов и Пенсионного фонда РФ правительство предлагает отложенное вступление закона в силу: с 1 июля 2022 года.

Кроме того, в кабмине подчеркивают, что принятие и реализация законопроекта не потребуют дополнительных затрат из федерального бюджета, бюджетов субъектов, муниципальных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также не окажет влияния на достижение целей какой-либо государственной программы.

"Этот законопроект принимается с опозданием. Наши граждане уже потеряли миллиарды рублей на так называемых переходах. Это происходит из-за того, что человек может сделать перевод средств из одного фонда в другой раз в пять лет (без потери дохода от инвестиций). Но из-за разных мошеннических схем, подсовывания договоров без объяснений люди ставят свою подпись и теряют деньги, а фонды остаются в прибыли", - пояснил "Известиям" глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Эксперты считают новые нормы логичными, так как страховщики должны отвечать за сохранность средств граждан